一窩蜂效應！中國逾1500萬人從事網路直播 98％溫飽成問題

中國興起「流量經濟」，相當於每100人就有1人從事網路直播。（歐新社）

2024/06/01 22:58

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟低迷，青年就業不易，導致許多人從事網路主播（直播主）工作，然而「流量經濟」競爭也十分激烈，中國科學院大學經管學院教授呂本富指出，截至去年12月，中國有1508萬人將直播當成主業，但有98%直播主溫飽成問題。

中國人力資源與社會安全部5月24日公告增加19個新職業，其中包括網路主播、生成式人工智慧系統應用員等，引發關注。

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美國之音報導，對於網路直播被列為新職業，一些網友諷刺說，「失業率下降了」、「提升就業率」。網友「財經姐姐」發文稱，「以後沒有失業的了」，如果網路直播也算職業，中國就業率可以穩定在100%。

該發文顯示投入流量經濟的中國民眾為數龐大。中共黨媒《環球時報》4月刊登學者呂本富文章指出，截至2023年12月，中國全網短片帳號達15.5億個，有1508萬人將直播當成主業，平均每100人就有1人是職業主播。

該文說，在直播主中，年齡在18至29歲者佔64.2%，許多人一畢業就踏上直播創業之路，事實上，以直播為主要收入來源者中，95.2%月入不到5000元人民幣（2.24萬台幣），月入10萬以上（45萬台幣）僅佔0.4%。

文章說，這種2%主播賺走80%錢財的新型「28定律」讓剩下98%主播不僅溫飽成問題，也可能讓年輕人錯過關鍵的職業成長期間，虛耗時光。

曾在上海擔任企業媒體公關多年的Jerry告訴美國之音，剛出社會的年輕人平均月薪4000（1.8萬台幣）至5000人民幣，抖音刷流量1人能賺8毛（3.6元台幣），若直播打賞拿到虛擬禮物「嘉年華」，價值達3000人民幣（1.35萬台幣），與平台分潤，確實比一般工作容易賺錢。

不過他補充，自美中貿易戰開打以來，中國經濟每況愈下，直播帶貨業績也隨之下跌，主播收入大減，人們以為當網紅能賺錢，但賺錢機會早就沒了，平台才是最後贏家。整體而言，他不看好中國直播產業的未來發展。

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