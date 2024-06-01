印度大選落幕 選委會6/4日開票

印度國會下議院選舉今天進行最後一梯次的投票，包括印度總理莫迪的選區在內。這場長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。（美聯社）

2024/06/01 17:24

〔中央社〕印度國會下議院選舉今天進行最後一梯次的投票，包括印度總理莫迪的選區在內。這場長達6週、分7個梯次舉行的選舉，將於6月4日由印度選舉委員會統一開票。

印度下議院選舉號稱世界最大規模民主投票，全國選民逾9.7億人，自4月19日起依選區、分7梯次投票，今天是最後一梯次投票日，涵蓋全印度6個邦和2個聯邦屬地的57個選區。

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莫迪（Narendra Modi）的選區--北方邦（ Pradesh）的印度教聖城瓦拉納西（Varanasi），也是今天投票。

瓦拉納西座落於恒河畔，是印度教徒一生中必去朝聖之地。莫迪自2014年起就接連2屆在這裏勝選。今年5月13日莫迪在瓦拉納西的造勢遊行，同樣是萬人空巷，數名選民在電視台訪問中形容，莫迪就是他們心中的神。

5月30日競選宣傳期結束，已為選務奔波6週的莫迪，登上印度最南端小島的一間神廟打坐冥想，預定持續到今天傍晚。

根據印度媒體報導，西孟加拉邦（West Bengal）一座投票站今天出現脫序行為，不同政黨的支持者爆發衝突，過程中電子投票機被丟進旁邊的池塘。

另外，北印度正值熱浪，部分地區氣溫甚至飆高至攝氏50度以上，有可能影響民眾的投票率。

北方邦城鎮麥扎坡（Mirzapur）警察首長阿賓南丹（Abhinandan）昨晚透過社群平台X宣布，有6名執行選舉勤務的警察，近日疑因熱浪引起不適而死亡，其中5人是從外地調來支援。

本屆印度國會下議院選舉，將選出543名下議院議員。印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。

今天傍晚投票結束後，印度各大電視台與民調機構，將開始公布各自的出口民調結果。一般預測，莫迪以及他所帶領的印度人民黨（BJP）可望繼續執政，觀察點只是贏幅的大小。

印度選委會將於6月4日開始，為7個梯次的選舉統一開票。

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