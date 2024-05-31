歐盟加徵電動車關稅無懸念 分析：中國出口將損失1300億元

歐盟調查顯示，中國車企確實取得政府大量補貼。（法新社）

2024/05/31 22:03

〔編譯魏國金／台北報導〕德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）31日指出，歐盟對中國電動車的關稅措施，可能使北京損失40億美元（約1300億台幣）的對歐貿易。德國《明鏡》週刊引述消息來源披露，歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅已成定局，歐盟執委會將於6月9日歐洲議會選舉後宣布相關決定。

彭博報導，IfW Kiel報告說，如果布魯塞爾對中國電動車課徵20%關稅，中國電動車對歐盟的輸出將減少四分之一，約12.5萬輛，歐盟在地生產的汽車銷售幾乎將呈等量成長。

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IfW Kiel指出，該研究沒有將中國的報復措施納入考慮，而中國的反制是可以預料的。北京已暗示，如果歐盟決定課徵中國電動車關稅，將準備對進口的歐盟豪車課徵高達25%的關稅，屆時賓士集團以及BMW受創最重。

在歐盟主席馮德萊恩主導下，歐盟對北京展開一系列反傾銷、反補貼調查，其中針對電動車相關調查，歐盟必須在6月初通知中國出口商是否被徵收關稅，以及關稅稅率，並在1個月後正式生效。

另外，《德國之聲》報導，《明鏡》援引布魯塞爾圈內人士指出，歐盟對中國課徵反補貼關稅已無懸念，因為有明確證據證明，中國車商獲得政府高額補貼。

專家專家估計，對中國電動車的稅率將在目前的10%一般關稅的基礎上，再調升15%至25%之間。同時，也將依據生產商從政府所獲補貼的多少，及其對歐盟執委會調查的配合程度，來決定最後稅率的高低。據透露，比亞迪和吉利可能面臨較高的關稅。

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