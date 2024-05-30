捷克籌款援烏倡議建功 烏軍6月將獲首批彈藥

捷克政府烏克蘭事務特使Tomas Kopecny。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/05/30 23:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克重建烏克蘭事務特使科佩奇尼（Tomas Kopecny）今（30日）指出，一項由捷克政府主導，各國眾籌為烏克蘭購買砲彈的倡議已初見成效，估計烏克蘭軍隊下個月就能獲得5萬到10萬枚砲彈。

《法新社》報導，科佩奇尼今日在首都布拉格（Prague）參與北約（NATO）外長會議時表示，「這項捷克倡議的首次交付將於6月進行，數量在5萬到10萬之間。」

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同樣在布拉格參加會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）讚揚了捷克的軍援倡議，「捷克的領導力非同凡響。當我們團結一心時，我們不只變的更強大，更可以防止與震懾侵略。」

科佩奇尼指出，捷克，加拿大、丹麥、德國、荷蘭、葡萄牙等國家，至今已捐贈共約17億歐元（約合新台幣596億），用以為烏克蘭購買50萬發砲彈。

他敦促各國更踴躍捐款，因為目前已到手或各國應諾的50萬發砲彈，大約能支撐2.5個月，而在接下來的2年，烏軍每個月需要20萬枚砲彈，這方面的必要開銷每一年需要花費70億到100億歐元，但如此數量跟俄軍戰力相比「只是為了達成平衡」。

科佩奇尼又說，西方盟國目前正在跟俄國爭奪非歐洲出產的數百萬發彈藥，「關鍵在於速度，這是個產品所有者想要賣出最高價的市場。」

科佩奇尼也批評，各盟國先前在面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相當敢於砸錢，但眼下卻吝於貸款，以資助烏克蘭獲取軍事物資，「這很令人灰心，如果你把歐盟用來面對武肺的花費與貸款拿來比較的話，隨便就是數千億歐元，若無其事。然後我們此刻在這邊，為了幾百萬歐元斤斤計較。」

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