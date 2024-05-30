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解開人類演化新謎團！ 靈長類染色體圖譜揭秘

黑猩猩（Chimpanzee）被認為是與人類親緣關係的生物，基因相似度高達98.8％，（路透資料照）

黑猩猩（Chimpanzee）被認為是與人類親緣關係的生物，基因相似度高達98.8％，（路透資料照）

2024/05/30 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）資助的一項研究，首次完成了6種非人類靈長類動物的X和Y染色體全序列圖譜，這一突破性發現揭示了這些物種之間的巨大差異，並提供了人類演化的新視角。研究由賓夕法尼亞州立大學的馬科娃博士（Dr. Kateryna Makova）領導，於5月29日發表在《自然》（Nature）期刊上。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究人員針對人類的靈長類近親，包括黑猩猩（Chimpanzee）、倭黑猩猩（Bonobo）、大猩猩（Gorilla）、婆羅洲紅毛猩猩（Bornean Orangutan）、蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan），以及與人類關係較遠的大長臂猿（Siamang Gibbon），進行了完整的染色體序列分析。

過去，科學界對靈長類Y染色體的演化過程知之甚少。這項研究表明，Y染色體的演化速度遠快於X染色體，以蘇門答臘紅毛猩猩為例，其Y染色體長度是大長臂猿的兩倍。這可能是由於Y染色體僅存在於雄性個體中，導致其積累突變的速度更快。

科學家發現，靈長類X和Y染色體上存在大量回文結構（palindromes），這些結構如同基因的「備份系統」，對基因保護有重要作用。

研究指出，Y染色體的快速演化與細胞中僅有一條Y染色體、雄性突變偏差（male mutation bias）及小種群規模等因素密切相關。

此外，研究人員還發現，Y染色體上的基因數量和結構在不同物種之間差異顯著，這些差異可能影響到物種的繁殖能力和演化潛力。這些基因特徵的多樣性，不僅使研究人員能夠更深入地探索靈長類動物的生物學和繁殖機制，還為未來的基因研究提供了豐富的數據資源，並進一步揭示人類演化的奧秘。

人類和大猩猩（Gorilla）之間DNA的差異，也只有1.62%。（路透資料照）

人類和大猩猩（Gorilla）之間DNA的差異，也只有1.62%。（路透資料照）

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