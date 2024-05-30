4600年前神秘手術 ！古埃及人竟已嘗試治療腦癌？

一名年齡在30至35歲之間的古埃及男子頭骨，年代約在公元前2687至2345年間，被發現其頭骨邊緣有切割痕跡，據研判這些痕跡圍繞著因腦癌轉移而形成的數十個病灶。（取自ｘ平台帳號Edgard Camarós）

2024/05/30 08:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》5月29日報導，一項發表於《醫學前沿》（Frontiers in Medicine）期刊的研究指出，科學家在一個約 4600 年前的古埃及人頭骨上發現了腦癌的跡象，更令人驚訝的是，頭骨周圍存在著手術切痕，這暗示著古埃及人可能已嘗試對腦癌進行治療。這一發現不僅擴展了人們對古埃及醫學的了解，也可能將人類治療癌症的紀錄往前推了 1000 年。

據報導，這項研究由西班牙聖地亞哥德·孔波斯特拉大學（University of Santiago de Compostela）的古病理學家卡馬羅斯（Edgard Camarós）領導。卡馬羅斯與德國圖賓根大學（University of Tübingen）的坦迪尼（Tatiana Tondini）和西班牙聖格拉特-科爾醫院（University Hospital Sagrat Cor）的伊西多羅（Albert Isidro）等研究人員，使用顯微鏡觀察一個古埃及人頭骨時，發現了頭骨邊緣有切痕，周圍環繞著數十個病灶。

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報導指出，先前的研究已將這些病灶與腦癌轉移聯繫在一起，切痕的形狀表明，他們是由金屬工具造成的。

古埃及人對癌症的認識可能有限，但與古代世界的其他地區相比，埃及的醫學已經相當先進。公元前1600年左右編寫的埃德溫·史密斯紙草（Edwin Smith Papyrus）是一份埃及文獻，描述了一些研究人員認為是癌症的病例，該文獻提到了一種「無法治癒的嚴重疾病」。

然而，卡馬羅斯博士團隊的發現讓我們看到了古埃及人在疾病治療上的探索精神，以及他們在外科手術方面的高超技術。他們不僅對腦癌進行了研究，還對其他疾病進行了治療。研究團隊在同一時期的另一個2600 年前頭骨上，發現了對創傷性損傷成功治療的證據。

德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）的生物考古學家、博士後研究員柯克帕特里克（Casey L. Kirkpatrick）表示，這篇新論文提供了古埃及人可能進行癌症治療的第一個實物證據。

柯克帕特里克還指出，這項研究還有另一個益處，即它記錄了癌症在古代歷史中的更多證據。「這也可以提醒我們，癌症並不是現代病，」 她說，「這或許能減輕目前受癌症困擾的人們一些內疚感，因為他們會擔心自己的生活方式是否與癌症的發生有關。」

儘管如此，研究人員也強調，目前無法確定頭骨上的手術切痕是在死亡前還是死亡後造成的。許多癌症也會發生在軟組織中，不會影響骨骼，這給現代科學家帶來了挑戰，因為骨骼是化石紀錄中通常唯一能够保存下來的部分。

儘管存在這些挑戰，卡馬羅斯博士表示，新的發現讓科學家們對古埃及醫學有了新的視角，他們計劃接下來續在非洲肯亞的古遺址尋找類似證據。他說：「我相信這只是一個例子。」

這一發現表明古埃及人可能透過手術研究腦癌。如果這些切割是在患者活著時進行的，他們甚至可能嘗試治療腦癌。（取自ｘ平台帳號Edgard Camarós）

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