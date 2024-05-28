中國電商巨頭Shein欲在倫敦上市 國會議員群起反對

中國網路零售平台「希音（Shein）」在新加坡的快閃店招牌。（路透檔案照）

2024/05/28 22:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕近年在全球市場崛起的中國快時尚網路零售巨頭「希音（Shein）」有意在英國倫敦證券交易所上市，對此，包括三名委員會主席在內，英國多名國會議員提出質疑，外委會主席直言希音不應獲准上市。

《路透》28日報導，以超低售價著稱的希音，在紐約證交所上市面臨法規障礙和美國國會議員的反對後，轉向英國，正加緊為在倫敦證交所掛牌準備，英國政府消息人士透露，希音執行董事長唐偉（Donald Tang）今年2月與英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）會談，該公司亟欲在倫敦上市。

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儘管英國也希望爭取更多企業在倫敦掛牌，不過，希音上市引起一些國會議員質疑，國會下議院外交事務委員會主席、保守黨籍議員克恩斯（Alicia Kearns），在由《衛報》率先報導的評論中說，希音不應獲准在倫敦上市，「希音的售價這麼低，倫敦證交所需要捫心自問，是苦了誰來補貼這些價格」，「一家未能依照英國法律要求，完整揭露其供應鏈，以及其工廠勞動條件引起嚴重關切的公司，在倫敦沒有容身之地」。

國際發展委員會主席、工黨籍議員錢皮恩（Sarah Champion）說，已有關於希音勞動行為的嚴重擔憂，「不應讓利用現代奴隸的公司在倫敦上市，除非相關指控都獲得處理，否則我們不應該支持他們的（上市）申請」。

希音公司一名發言人說，該公司正投入數百萬英鎊，強化治理以及公司生產鏈符合法規，定期供應商稽核顯示供應商夥伴正持續改善和遵守，其中包括確保勞工都獲得符合其工作的合理報酬，該公司也依照法律規定，在英國官網上公布公司有關現代奴隸的聲明。

商業暨貿易委員會主席、工黨籍伯恩（Liam Byrne）指出，國會即將因為7月4日大選解散，這表示可能來不及進行必要的審查，「希音可能未經國會審查就被放行，這並不理想」，需要徹底處理近期美國國會提出關於希音供應鏈涉及強迫勞動的問題。

下議院跨黨派維吾爾事務小組主席、自由民主黨議員卡麥可（Alistair Carmichael）也呼籲嚴密檢視希音，「事涉像希音這樣的公司，以及它使用的勞工和在中國的供應鏈，我們需要更嚴肅檢視」。

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