創造經濟良性循環 韓媒：台灣經驗值得中國效法

韓媒指，台灣的創新金融化政策值得中國效法。（取自朝鮮日報）

2024/05/24 23:17

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《朝鮮日報》刊載專文指出，台灣是自然資源貧乏的小島，卻有著與其國土面積不成比例的經濟地位，台灣促進經濟活力與良性循環的經驗值得中國效法。

該篇由香港大學亞洲國際經濟研究院傑出研究員沈聯濤，與香港國際金融學會主席肖耿共同撰寫的文章指出，目前台灣GDP規模達8030億美元，位居全球第22，以購買力平價（PPP）計算，台灣人均GDP達73000美元，排名全球第14。

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台灣的股市朝氣蓬勃，截至2023年底，台灣股市市值佔GDP比例241.4%，遠高於中國的（61.3%）、韓國（114.4%）、日本（146.6%），甚至美國（158.4%）。台灣1001家上市企業的平均本益比為24.6倍，遠高於中國企業的9.08倍。

台灣主導全球半導體代工產業，供應全球半導體逾60%、生產逾90%先進半導體，這些多半由台積電生產，而台積電的本益比高達26.34倍，中國前7大科技企業是17.7倍，總市值為9718.9億美元，但台積電一家市值就達7184億美元。

該文說，台灣躍居全球科技強國並非巧合。1980年代台灣經濟面臨結構性挑戰：隨著中國市場開放，台灣的低薪優勢被削弱，同時美國在1988年決定中止台灣特別貿易優惠，導致其出口成長劇烈下滑。

然而同時期，台灣追求自由化、國際化與系統化的經濟改革，台灣放寬外匯管制、民營化銀行，並開放外國銀行擴大台灣業務的管道，此外，成立新竹科學園區，打造基礎研究與科技創新的生態系。

台灣強化高科技產業的努力達到驚人成果，1984年台灣的電子產品出口達66億美元，超越紡織品出口，1989年台灣生產全球25%個人電腦，幾十年內，台灣主導了全球半導體產業。

如今，台灣政府持續提升經濟活力，並且維持審慎的財政與貨幣政策，台灣政府的債務佔GDP 25%，為OECD國家平均的四分之一。截至3月，台灣的外匯存底5681億美元，為全球第5大，僅次於中國、日本、瑞士與印度。

該文說台灣的經驗值得中國效法，其中最重要的是「創新金融化」，亦即科技投資的資金是從股市的風險資本籌集，而非來自規避風險的銀行系統。

在台灣，該過程導致科技發展與股市上漲的良性循環。從2003年4月1日至2024年4月1日，台股平均每年上漲8.55%，高於同期上證綜指的3.77%、略低於美國那斯達克與標普500指數的平均10%年漲幅。

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