學者曽銳生：習近平思想是中國夢的最大敵人

英國倫敦大學亞非學院中國研究院院長曽銳生表示，習近平思想的中心就是中國復興夢，諷刺的是，習近平思想卻恰恰是中國夢的最大敵人。（法新社）

2024/05/20 12:29

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平自2012年上任以來逐漸收緊權力，透過修憲取消國家主席任期限制，為終身掌權鋪路，並推動「習近平思想」成為大中小學教材，加強對人民的思想控制。對此，英國倫敦大學亞非學院中國研究院院長曽銳生接受《美國之音》訪問表示，習近平思想的中心就是中國復興夢，諷刺的是，習近平思想卻恰恰是中國夢的最大敵人。

習近平新時代中國特色社會主義思想（簡稱習近平思想）在中共十九大被寫入黨章，成為繼毛澤東思想、鄧小平理論之後第3個以領導人名字命名的中共指導思想。隨後，中共二十大提出要「堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」。

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曽銳生在和他的同事Olivia Cheung合著的新書《習近平的政治思想》中，首次全面分析習近平思想，以及習近平如何推行他的思想。曽銳生指出，習近平思想就是中國復興夢，最重要的2點包括，首先把中國建成一個國家，一個民族，一個主義，一個政黨，一個領袖，把全中國的力量集中在一起，把中國建成世界經濟強國；其次要改變二次大戰後以美國為首的國際秩序，建立以中國為中心的國際體制。

曾銳生表示，2012年11月，習近平首次提出「實現中華民族偉大復興的中國夢」，指出要在「中華人民共和國成立100週年時實現中華民族偉大復興的夢想」。

曽銳生說，中國復興夢是要在2049年，最晚是2050年一定要成功。這個所謂中國復興夢是什麼？就是中國會是世界上第一流的大國，衡量中國夢實現與否的關鍵性指標，首先是中國成為第一強國，在世界上具有領導地位。

除了中國國力和領導能力處於世界領導地位之外，在2049年統一台灣是習近平實現中國的另一個重要指標。曾銳生說：「一方面是中國在世界上的地位一定是一個領先的地位。第二個就是台灣問題一定要解決，不管是否動武，不把台灣拿回到中國的主權之上，他就很難說中國夢是成真了。

習近平如何推行他的思想和實現中國夢的宏大計劃？曾銳生分析，鄧小平從未放棄共產黨意識形態，而是說先發展經濟，等到中國富強了，再來推動共產黨意識形態。而習近平則要兩者同時推進，但這種做法是他要達成中國夢的最大阻礙。

曾銳生說，中國過去40多年的發展其實是非常成功的，鄧小平的做法令中國大步長足進步，在世界上，在歷史上做出非常大的成就。習近平上台以後，中國在很多方面的發展都放慢了，「所以最後來說，習近平跟習近平的方法，是不是習近平的夢想最大的敵人，其實是個很有意思的問題」。

曽銳生指出，習近平和中國政府把中國面對很多問題都說是外國人，特別是美國人造成的問題，忘了中國過去的成就很多是美國幫的忙，習近平思想四面樹敵，阻礙了中國經濟的持續發展。

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