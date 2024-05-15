中國「一帶一路」承諾猛跳票 巴基斯坦瓜達爾港養蚊子

由於中國並未兌現接管瓜達爾港後的就業和商業承諾，當地民眾經常在港口發動抗議，促使巴國政府派軍警駐守港口。（法新社）

2024/05/15 22:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕巴基斯坦和中國合作的「中巴經濟走廊」（CPEC），是中國「一帶一路」倡議的旗艦工程計畫，總投資高達620億美元（2兆台幣），巴國瓜達爾港號稱是CPEC核心，2013年移交給1家中國公司經營時，被投資人認為將成為下一個杜拜。但迄今為止，該港最好的1年也僅有22艘船停泊，可能會以失敗收場。

《德國之聲》整理了中國在「一帶一路」倡議下投資興建的數十個港口相關資料，曾擔任德國智庫墨卡托中國研究所（MERICS）分析師，現在專門跑「一帶一路」新聞的記者馬德爾（Jacob Mardell）對此表示，這些交易對中國來說利潤豐厚。

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馬德爾指出：「這種（操作）模式幾乎可以說是對中國企業的補貼。中國的銀行向政府放款，然後政府將這筆錢提供給中國的建設公司，最後再將貸款償還給銀行，這意味著這筆錢基本上永遠不會離開中國，而這筆錢最終是由其他國家的納稅人買單的」。

2016年11月14日時任巴基斯坦總理謝里夫主持瓜達爾港開幕典禮時聲稱：「這一天是新時代的黎明。」但直到今天這個被期許為南亞和中亞的新貿易中心，號稱可以容納比喀拉蚩更多船舶的深水大港依舊門可羅雀，幾乎不處理任何能為巴基斯坦帶來收入的貨物，當然也沒有為經營該港的中國公司帶來收入。

COMSATS伊斯蘭馬巴德大學國際關係助理教授哈立德（Azeem Khalid）指出，儘管瓜達爾有潛力最終超越喀拉蚩，但缺乏投資讓這一切都成空，2015年承諾耗資16億美元進行擴建，但此後港口似乎沒有任何進展，許多配套基礎設施，包括往返瓜達爾港所需的公路和鐵路，也都付之闕如。

在公開場合，中巴投資公司等投資人仍然聲稱瓜達爾港「正在成為該地區貿易和投資的焦點」，但空蕩蕩的港口顯示事實恰恰相反。

馬德爾和哈立德表示，巴基斯坦和中國私底下都對該計畫感到失望。哈立德說：「就業承諾沒有兌現，工業承諾沒有兌現。巴基斯坦人的商業機會沒有兌現。他們（中國）承諾設立9個經濟特區。迄今為止，沒有1個經濟特區能夠完全運作。」

哈立德說，儘管瓜達爾港如此失敗，巴基斯坦還得償還中國放款機構的數十億美元貸款。

瓜達爾港的發展大致反映了CPEC其他地區的情況。馬德爾說：「CPEC自成立以來就遇到了問題。」其中一些問題是瓜達爾所在的俾路支省邊境地區特有的，該地是巴基斯坦最貧困的地區之一，擁有強大的分離主義民兵，經常發動攻擊，其中一些攻擊鎖定中國公民，這些民兵又遭到巴基斯坦軍方的暴力鎮壓。

此外，巴基斯坦近年來經歷了嚴重的經濟危機，2022年前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）下台後，該國仍在努力穩定政局。馬德爾說：「由於巴基斯坦的政治和安全局勢最近惡化，這對CPEC造成了更大的阻礙。」

瓜達爾港微薄的營運所得有90%都流向了經營該港的中國公司，巴基斯坦政府只收到10%，而俾路支地區政府則一毛錢都拿不到，這也是當地被俾路支分離主義民兵，經常對中國公民發動攻擊的原因之一。

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