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俄軍續進犯 美國務卿：支援烏克蘭直到安全獲保障

2024/05/15 05:00

〔中央社〕俄羅斯軍隊聲稱在烏克蘭東北部哈爾科夫州持續推進之際，美國國務卿布林肯今天訪問烏國首都基輔時表示，美國會支持烏克蘭，直到該國的安全獲得「保障」。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）造訪基輔的幾個星期前，美國國會通過法案批准610億美元軍援烏克蘭，為烏國部隊提供了急需的武器。

布林肯說道：「今天我們跟你們同在，我們會站在你們身邊，直到烏克蘭的安全、主權和決定國家方向的能力得到保障。」

他於稍早的會議向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「軍援正在路上，其中一些已經運抵，還有更多會送來。」

澤倫斯基對於華府提供的援助表達謝意，他說「軍援至關重要」，也強調「盡快獲得援助相當重要」。

澤倫斯基提到，防空是烏克蘭面臨的「最大問題」，並要求在哈爾科夫州（Kharkiv）部署愛國者（Patriot）防空飛彈。從5月10日以來，俄國軍隊一直在哈爾科夫州推進並占領諸多村莊。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭至今，這次是布林肯第4度造訪基輔。1130515

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