在怕什麼？中國南通政府掩蓋女童車禍喪命 家屬怒吼良心在哪

中國江蘇省南通市學童巴士遭砂石車撞擊，顧姓女童彈出車外當場身亡，官方卻試圖掩蓋消息，女童外婆12日在靈堂前手持橫幅，質疑政府良心在哪。（圖擷自@SoundOfHope_SOH「X」帳號）

2024/05/13 11:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南通市1輛滿載小學生的巴士，10日中午因交通號誌故障遭砂石車撞擊，導致顧姓女童彈出車外當場身亡，孰料官方卻掩蓋事實聲稱8傷，家屬事後才得知女童慘死，外婆12日在靈堂前手持橫幅，痛斥政府「良心在哪？」

據了解，這輛大型巴士當時載著一群剛參加完合唱活動的小學生，由北向南行經盤香路與洪江路口時直行紅綠燈沒亮，司機不以為意往前行駛，隨即遭由西向東的砂石車攔腰撞上。

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車禍的撞擊力讓顧姓女童從巴士內彈出倒在地上，四肢呈現不正常扭曲，且頭殼破裂、腦漿迸出，被人蓋上黑色衣物，已明顯當場死亡，怎知南通市公安局交警支隊竟然對外謊稱事故釀成8人受傷。

女童外婆12日在靈堂外手持橫幅討公道，直指孫女早就沒氣了，政府卻聲稱車禍後搶救4個小時，簡直是「睜著眼睛說瞎話」。外婆表示，孫女出事後政府根本就沒有通知，是女兒（女童母親）在網路上看到消息才知道學校出事了，「你說他們有人性嗎？他們掩蓋事實！」

外婆接著怒吼「還我孫女」、「政府來看一看，良心在哪？」並且當場嗆聲「政府要帶就帶我走」，過程中有不明男子上前安撫「相信政府、相信政府」，試圖讓她放下橫幅不要高聲呼喊，隨即遭到女童外婆斥退。

女童母親則持續在抖音上傳影片思念女兒，許多中國網友看了之後都眼眶泛淚，要求南通市政府出來給個說明，不然大家真的不理解為何要隱瞞女童死亡的真相。

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女童彈出車外後四肢不正常扭曲、頭殼破裂、腦漿迸出，被蓋上黑色衣物。（圖擷自@zhihui999「X」帳號）

女童母親（左）和親屬來到小孩喪命地點召魂。（圖擷自抖音「67554634391」）

悲痛的母親和遺體修復後的女兒留下最後一張合照。（圖擷自抖音「67554634391」）

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