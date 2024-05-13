在怕什麼？中國南通政府掩蓋女童車禍喪命 家屬怒吼良心在哪
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省南通市1輛滿載小學生的巴士，10日中午因交通號誌故障遭砂石車撞擊，導致顧姓女童彈出車外當場身亡，孰料官方卻掩蓋事實聲稱8傷，家屬事後才得知女童慘死，外婆12日在靈堂前手持橫幅，痛斥政府「良心在哪？」
據了解，這輛大型巴士當時載著一群剛參加完合唱活動的小學生，由北向南行經盤香路與洪江路口時直行紅綠燈沒亮，司機不以為意往前行駛，隨即遭由西向東的砂石車攔腰撞上。
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車禍的撞擊力讓顧姓女童從巴士內彈出倒在地上，四肢呈現不正常扭曲，且頭殼破裂、腦漿迸出，被人蓋上黑色衣物，已明顯當場死亡，怎知南通市公安局交警支隊竟然對外謊稱事故釀成8人受傷。
女童外婆12日在靈堂外手持橫幅討公道，直指孫女早就沒氣了，政府卻聲稱車禍後搶救4個小時，簡直是「睜著眼睛說瞎話」。外婆表示，孫女出事後政府根本就沒有通知，是女兒（女童母親）在網路上看到消息才知道學校出事了，「你說他們有人性嗎？他們掩蓋事實！」
外婆接著怒吼「還我孫女」、「政府來看一看，良心在哪？」並且當場嗆聲「政府要帶就帶我走」，過程中有不明男子上前安撫「相信政府、相信政府」，試圖讓她放下橫幅不要高聲呼喊，隨即遭到女童外婆斥退。
女童母親則持續在抖音上傳影片思念女兒，許多中國網友看了之後都眼眶泛淚，要求南通市政府出來給個說明，不然大家真的不理解為何要隱瞞女童死亡的真相。
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南通车祸遇难女孩的外婆怒了：殡仪馆外拉横幅“还我女儿”！5月12日，#南通 #车祸 去世女孩 #顾梓曦 的外婆在殡仪馆外拉 #横幅，并对周围的民众说：“就没气了，他还说抢救4个小时，睁着眼睛说瞎话。”“他们有人性吗？掩盖事实。政府来看一看，良心过得去吗...”… pic.twitter.com/BBNf8bVjxJ— 希望之聲 - 中國時局 （@SoundOfHope_SOH） May 12, 2024