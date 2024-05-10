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「新美國安全中心」警告：中國併吞台灣 將控制45奈米以下全球晶片

台積電已開始為特斯拉生產其次世代「道場」晶片。（路透）

台積電已開始為特斯拉生產其次世代「道場」晶片。（路透）

2024/05/10 18:38

〔編譯魏國金／台北報導〕「新美國安全中心」（CNAS）兼職高級研究員費斯（David Feith）等警告，中國已經佔全球傳統（legacy）邏輯晶片產能30%，隨著中國的補貼政策，預料未該比例將飆升，而如果北京併吞先台灣，將使中國控制20至45奈米全球晶片生產60%，2027年該佔比甚至達75%。也就是說，包括台積電更先進的製程也將被中國掌控。

「新美國安全中心」兼職高級研究員費斯（David Feith）與范登堡聯盟國家安全協會亞洲理事會成員努恩（Ben Noon）10日投書日本經濟新聞說，美國拜登政府似乎已悄然接近中國科技政策的重要轉折點。在原本聚焦管制先進半導體技術轉移中國後，美國官員現在暗示，對於管制傳統半導體的貿易抱持開放。

傳統晶片在全球半導體貿易的佔比更大，它們驅動多數消費性電子產品、汽車、飛機、工廠、醫療器材以及軍事系統。管制傳統晶片將標誌者美中脫鉤的重大里程碑，但若未能這麼作，將顯示美國的去風險與打造供應鏈韌性將言過其實。

美國商務部近期針對美國產業對中國傳統晶片的依賴展開調查，該調查幾乎篤定發現對中國相關的依賴日益增加。

依賴中國傳統晶片將賦予北京強大危險的戰略影響力，使美國或許不得不採取比當前更大的干預政策，這或許必須超越技術出口管制，而採取更激進的關稅或甚至進口禁令。

該文提到，如果北京兌現併吞台灣的威脅，將使北京的商業與戰略影響力如虎添翼，使其具有更大的商業與戰略槓桿。

一旦美國依賴中國的傳統晶片，北京將有權力在戰略上合適的時機，斷供或作此威脅。中國也能利用其出口進行間諜或破壞活動，透過全球廣泛接受的開源，中國更容易進行相關活動。在承平時代，這些對美國都是不可接受的權力，在危機與衝突時更是如此。

文章指出，據悉拜登政府考慮對中國進口的晶片實施新關稅，此舉是以川普政府課徵25%關稅為基礎，將有助於縮減中國晶片直接進口72%。

然而美國目前最佳的反制之道是訴諸1974年的301條款，對中國的補貼、貿易竊取或其他行為展開調查，接著對中國的半導體業者課徵關稅、或直接禁止其產品進入美國。

文章說，禁止中國晶片將迫使美國消費者與企業短期內負擔較高成本，但與經濟生計依賴北京的風險相較，這些是負擔得起的成本。成本最高昂的政策將是繼續強化北京的增長信心，使其相信擁有霸凌美國的經濟影響力。

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