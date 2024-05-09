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人口危機迫在眉睫 南韓將成立高齡少子化部

南韓總統尹錫悅宣布將把因應少子化與老齡化的委員會升格為部。圖1對南韓夫妻慶祝女兒出生滿百日。（美聯社檔案照）

南韓總統尹錫悅宣布將把因應少子化與老齡化的委員會升格為部。圖1對南韓夫妻慶祝女兒出生滿百日。（美聯社檔案照）

2024/05/09 18:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此南韓出生率在全球敬陪末座、人口危機迫在眉睫之際，南韓總統尹錫悅9日表示，將成立1個新的部門專門因應此一問題。

尹錫悅是在就職2週年向全國發表演說時，作上述表示。尹錫悅說，他請求國會合作修改政府組織，以便成立「低出生率對策計劃部」（Ministry of Low Birth Rate Counter Planning）。

根據南韓媒體，尹錫悅今年2月就在國務會議上透露，希望將主管少子化與老齡化的「低生育老齡社會委員會」升格為正式的部，由副總理級官員擔任部長；由於此一變革涉及修改政府組織法，因此尹錫悅才會在演說中，呼籲在國會中佔多數的眾在野黨配合修法。

官方數據顯示，即便當局斥資鼓勵婦女增產報國與維持人口穩定，南韓出生率去年仍降至歷史新低；低出生率再加上預期壽命位居全球前段班，高齡化結合少子化所構成的人口挑戰已迫在眉睫。

根據今年2月的官方初步數據，南韓生育率（女性一生中預計生育的子女數）在2023年降至0.72，降幅8%，遠低於維持目前南韓5100萬人所需的2.1。專家估計，以此速度繼續下去，到了2100年，南韓人口將只有現在的一半。

南韓的0.72出生率不但是經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最低，該國女性平均生育年齡33.6歲還高居OECD國家之冠；儘管當局為鼓勵生子祭出包括現金補貼、保母服務與支援不孕症治療等措施，但成效不彰。

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