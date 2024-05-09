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迷幻化合物化身「心靈良藥」？ 蟾蜍毒液竟蘊藏抗抑鬱潛力

新型抗抑鬱藥物研發，科學家從蟾蜍毒液中尋找靈感。（路透資料照）

新型抗抑鬱藥物研發，科學家從蟾蜍毒液中尋找靈感。（路透資料照）

2024/05/09 14:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家發現，科羅拉多河蟾蜍（Colorado River toad）的毒液中含有一種迷幻化合物，可能具有抗抑鬱的潛力，為治療抑鬱症和焦慮症等精神疾病帶來新的希望。

科羅拉多河蟾蜍，又稱索諾蘭沙漠蟾蜍（Sonoran Desert toad），是一種生活在美國西南部和墨西哥的兩棲動物。牠們的皮膚腺體可以分泌毒液，其中含有一種名為5-MeO-DMT的迷幻化合物，可以引起强烈的幻覺和迷幻體驗。

近年來，迷幻藥物在治療重度抑鬱症方面的潛力備受關注。例如，裸蓋菇素（Psilocybin）已被證實可以有效治療難治性抑鬱症。現在，科學家們發現，5-MeO-DMT也可能成為一種有效的心靈良藥。

美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）的結構藥理學家瓦克爾（Daniel Wacker）及其團隊，研究了5-MeO-DMT與一種名為5-HT1A的血清素受體的相互作用。

5-HT1A受體與情緒調節和抗抑鬱作用有關，但過去的研究主要集中在另一種與迷幻體驗相關的血清素受體5-HT2A上。瓦克爾團隊的研究表明，5-HT1A受體在開發新型抗抑鬱藥物方面具有重要價值。

研究團隊修改了5-MeO-DMT的結構，創造了多種變體，並測試了它們的藥效。研究發現，其中一種變體在小鼠模型中具有類似抗抑鬱和抗焦慮的效果，而且不會讓小鼠產生迷幻體驗。

這項研究成果於5月3日發表在《自然》（Nature）期刊上。研究人員表示，他們的研究結果為開發新型抗抑鬱藥物提供了新的思路，但仍需進一步研究才能確定5-MeO-DMT是否對人類具有同樣的療效。

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