中國裸女被綁橋上有隱情？官方闢謠秒翻車

女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來非常痛苦。 （圖取自微博）

2024/05/07 12:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，中國網路流傳一段影片和照片，畫面中一名女子全裸遭綑綁在橋上，表情痛苦，引發網友熱烈討論。雖然官方出面闢謠，但許多網友仍質疑事件真相，要求公開案件細節。

根據中國網媒《網易》報導，這起事件發生在蘇州工業園區。一名上班途中的民眾發現一名女子全裸被綑綁在橋上，無法動彈，於是報警。照片和影片顯示，該女子手腳被綁在橋上，身體懸空，表情痛苦，不斷喊著「我好疼，痛死了」。

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相關消息曝光後，網友紛紛不解究竟有多大的仇才會對一個弱女子痛下狠手。有疑似知情人透露，女子是跟男同事偷情被發現，男同事元配發現後，在某賓館蹲守了大半夜，等她出來後就把她拉上車，然後把她綁到這裡。

知情人士爆料後，也有網友說，在當今道德敗壞的中國，有些地方常有小三被抓現形，為了整治這些小三，有人想到採用這種扒光的方法羞辱她們，有的是扒光綁在電線桿上。

蘇州市網路聯合闢謠平台隨後發文稱，經有關方面了解，網傳蘇州女子全裸被綁橋上的內容是「翻炒舊聞」，為不實資訊，呼籲民眾不要相信和傳播謠言。

然而，官方的闢謠聲明卻引發更多網友質疑。許多網友認為，即使是舊聞也代表事件曾經發生過，要求官方公布案件的細節和真相。「舊聞就是真實發生過？那在哪裡呢？」還有網友吐槽說，「中國特色闢謠」。

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