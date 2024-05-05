遊韓最大不便？ 南韓調查：不當收費、計程車未跳表最多

南韓首爾著名購物聖地明洞。（歐新社）

2024/05/05 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓是許多人的旅遊首選，為了進一步改善旅客體驗，南韓觀光公社（旅遊發展局）對旅客進行調查，發現外國旅客遇到的不便主要與購物相關，其中又以價格問題和計程車被不當收費佔最多。

《韓聯社》報導，南韓觀光公社針對旅遊不便檢舉中心、官網、電子郵件和電話等收到的902件不便事項進行綜合分析，其中有94件由南韓人提出，另外808件由外籍人士提出，並在5日發布調查報告。

請繼續往下閱讀...

結果顯示，與購物相關的不便事項數量最多，共計215件，佔總數的23.8％；其次是計程車（170件，18.8％）和住宿（142件，15.7％）。其中，涉及購物和計程車問題的檢舉人士大多為外國人。

在與購物相關的不便事項中，價格問題所佔比重最高（27.9％），其次是退稅（24.7％）、退款和換貨（13％）。在與計程車相關的檢舉中，受訪者中有66.5％表示曾遭遇「不當收費和拒絕使用跳表」的情況，其次是司機態度不友善（14.1％）、野蠻駕駛和繞路駕駛（7.1％）。

在住宿方面，住宿設施或衛生管理不善的比率最高，為31.7％。其次是服務品質差（25.4％）、取消預約及違約金問題（19.7％）、未履行預訂條件和虛假廣告（5.6％）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法