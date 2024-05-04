以哈戰爭、校園學潮包夾 華爾街日報：拜登連任之路內憂外患

2024年4月26日，支持巴勒斯坦的抗議學生，在美國東岸名校哥倫比亞大學校園內紮營，打算長期抗戰。（路透）

2024/05/04 20:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報報導，美國總統拜登脆弱的連任之路正面臨新威脅，遭兩場他幾乎使不上力的衝突內外包夾：停火遙遙無期的以色列與哈瑪斯戰爭，以及美國國內對華府在該戰爭中扮演的角色，日益分歧。

這兩場相隔千萬里、但正逐漸合而為一的危機，不但正進一步撕裂美國社會，亦恐危及拜登本就搖擺蹣跚的連任之路。

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限制校園言論自由的程度、在抗議與公共秩序之間求取平衡，以及美國與以色列政府的聯盟，本就是美國社會爭論不休的議題；而今隨著路障、抗議人士紮營，以及穿戴鎮暴裝備的警察現身校園，這股矛盾與怨憎之情亦隨之加劇擴大。

這對將在8月民主黨全國黨代表大會上，正式被提名成為總統候選人的拜登而言，未來數月的連任之路怕是險多安少－－倘若全美遍地開花的抗議屆時仍方興未艾，甚至示威規模在大會期間擴大，勢必重挫該大會欲展現的黨內團結與治國能力。

是故拜登釜底抽薪，力促以哈停火，此舉既可拯救加薩人命，又能平息美國國內抗議；然其在制定相關政策與公開發言上的謹小慎微，還是招致包括民主黨內人士的批評，更使相形之下，不如來勢洶洶的對手、共和黨準總統候選人川普來得強大。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員、中東專家米勒（Aaron David Miller）直言，拜登政府陷入分別來自國內外、不知該如何掙脫的2個戰略絕境，「他（拜登）得先改變加薩局勢，才能扭轉（美國）國內情況。」

報導中指出，拜登稍早之所以遲未回應親巴學潮，在於白宮及其競選團隊認為，參與或受抗議影響的學生只是少數、加薩衝突非年輕選民普遍關切重點，以及示威抗議應會在暑假時無疾而終。拜登決定按兵不動，未料這步棋還是走錯了。

年輕選票是拜登在2020年總統大選中勝出的關鍵之一，流失年輕人的支持，勢必損及其連任選情。民調顯示，拜登在30歲以下選民中的支持率約五成，低於4年前的61%；僅38%美國人滿意拜登的施政，不及前總統川普、歐巴馬與布希，過去尋求連任時的施政滿意度。

分析家指出，選民一旦覺得情勢混亂，其投票習慣就傾向更加保守；民主黨籍前總統詹森（Lyndon Johnson）在1964年的總統大選中獲得壓倒性勝利，3年後便因估計達10萬人參與的反戰示威，而放棄放棄尋求連任，最後在包括反越戰示威在內遍地開花的美國內亂中，眼睜睜看著共和黨人尼克森（Richard Nixon）入主白宮。

立場親以色列的民主黨資深策士梅爾曼（Mark Mellman）直言，絕大多數美國人的關注焦點，並非美國對以色列的政策或撤資等實質內容，而是電視畫面與國內抗議基調－－這讓美國看似瀕臨失控（即便梅爾曼認為並未失控），對民主黨而言自是風險。

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