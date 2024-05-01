路透/益普索民調 逾半美國人認同 中國透過TikTok帶風向

最新民調顯示，過半數美國人認為中國利用TikTok來影響美國大眾輿論。（路透）

2024/05/01 18:48

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此華府正磨刀霍霍朝TikTok（抖音國際版）逼近之際，路透／易普索（Reuters/Ipsos）的最新民調顯示，逾半數美國人認為，中國利用TikTok來形塑美國輿論，並支持禁用TikTok。

根據這項截止於4月30日的民調，約58%受訪者認同，北京當局利用TikTok來「影響美國大眾輿論」此一論述。分析受訪者的政黨屬性發現，共和黨人比民主黨人更可能認為，中國利用TikTok在美國帶風向。

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儘管TikTok堅稱用戶資安無虞，美國總統拜登仍於上週簽署立法，給予TikTok的中國母公司字節跳動270天的時間，出售TikTok的美國業務，否則將在美遭禁。

對此，路透／易普索的民調發現，50%受訪者支持禁用TikTok，32%反對。由於該民調受訪者僅限美國成年人，未能反映佔TikTok美國用戶很大一部分的18歲以下未成年人的看法。

該民調也顯示，年齡愈大看似愈支持查禁TikTok：40歲（含）以上受訪者，有約六成支持禁令，18到39歲則只有四成。

此外，46%受訪者同意，中國正利用TikTok「監視美國人的日常生活」；過半數的六成受訪者認為，美國政治候選人使用TikTok來競選「不妥當」。

該民調是在網路上進行，收集全美1022名成年人的回應，誤差範圍約為3個百分點。

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