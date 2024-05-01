美國男在國家公園喝醉踹野牛 被牛撞傷後遭警逮捕

美國男子喝醉踹野牛後被牛撞傷，不過該男與同行女子最後因酒駕、騷擾野生動物等罪名被捕。圖為美洲野牛。（美聯社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/01 11:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家公園管理局4月30日指出，一名來自愛達荷州的40歲男子上週在黃石國家公園內喝醉，還踹了一頭野牛，並被野牛撞傷，最後該男子與同行女子因酒駕、騷擾野生動物等罪名被捕。

綜合外媒報導，美國國家公園管理局表示，這名40歲的男子約德（Clarence Yoder）4月21日下午在黃石國家公園西入口接近一頭野牛，因為和野牛距離太進而被撞傷。不過護林員當時接獲報案，指出有人在公園內騷擾野牛，還踹了野牛一腳，並在公園西入口攔截可疑人士，發現是約德與同車友人巴斯（McKenna Bass）。

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國家公園管理局指出，約德被野牛撞上後受到輕傷，護林員將他送至附近的醫療機構，治療後便被送到加拉廷郡（Gallatin County）的一處拘留中心，約德被指控4項罪行，包括酗酒過量、行為不檢、騷擾野生動物等；巴斯則是被指控酒駕、騷擾野生動物。

約德和巴斯於4月22日出庭，但兩人並不認罪，目前該起案件仍在調查中，此次也是2024年首度有遊客被野牛傷害。國家公園管理局強調，進入黃石國家公園內的遊客有責任遵守安全規定，並在安全距離外觀賞野生動物，與所有大型動物之間必須保持至少23公尺的距離，與熊和狼則要保持至少91公尺，避免和所有野生動物互動。

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