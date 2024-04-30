南海爭端再添火！中國海警驅離菲船 美菲軍演遭中國軍艦跟蹤監控

4月29日由於中國電子偵察艦「天王星號」進入演習區域，美國海軍兩棲船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（見圖） 中斷了在南海的實彈演習。（圖擷取自Ｘ平台）

2024/04/30 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海地區的軍事活動持續升溫，中國與菲律賓之間在該海域的爭議依舊未見緩解。據中國海警局透露，菲律賓的2艘船隻於4月30日進入中國聲稱主權的黃岩島附近海域，隨即遭到中方4410號海警船及3004號公務船合法驅離。

同時，美國、菲律賓與法國於4月25日至30日在西菲律賓海展開聯合海上軍演。在此期間，美國和菲律賓於29日在南海海域進行了實彈射擊演習，然而也再次遭到中國多艘軍艦的密切監控。

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據報導，自27日起，中國方面派出了電子偵察艦「天王星號」、飛彈護衞艦「黃山號」及飛彈驅逐艦「深圳號」，持續3天對聯合軍演進行緊密監視。在29日的實彈射擊演習中，美方首先對海面上的「殺手番茄」（Killer Tomato）目標氣球進行了射擊，隨後菲方也以50口徑機槍進行了開火。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導出，參與此次演練的美軍兩棲船塢運輸艦「薩默塞特號」（USS Somerset）及兩棲船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（USS Harpers Ferry），曾一度遭到「天王星號」的緊追不捨，迫使演習中斷。除了「南達沃號」（Davao Del Sur）及「波尼法西奧號」（Andres Bonifacio）兩艘菲律賓軍艦外，菲方還派出了巡防艦「葡月號」（Le Muguet）參與了演練。

據悉，聯合軍演的首兩日在菲律賓的巴拉望島東北方蘇祿海進行，而美菲聯合艦隊於27日進入南海海域，進行了分區戰術操演、跨甲板聯合演練及海上搜救等操作。有報導顯示，「天王星號」自27日上午6時開始，在3至6海里外持續尾隨監視，一路跟蹤至少13小時，直至傍晚7時仍然在現場。第二天，則由「黃山號」及「天王星號」輪流接替監視任務。

軍事專家指出，中國此舉意在對美菲聯合軍演施壓，並試圖藉實彈演習測試美菲軍艦的因應能力。然而，中方的舉動引起了南海周邊國家的高度憂慮，有可能再次引發區域軍事緊張局勢。

LOOK: People’s Liberation Army Navy frigate Huangshan 570 spotted in the early morning of Sunday, April 28, during the multilateral maritime exercise （MME） of #Balikatan2024 in the West Philippine Sea. | via Patrick de Jesus/ Larry Doon



（1/2） pic.twitter.com/BdqYlhM0Uy — PTVph （@PTVph） April 28, 2024

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