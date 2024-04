南海爭端再添火！中國海警驅離菲船 美菲軍演遭中國軍艦跟蹤監控

2024/04/30 15:53

〔編譯陳成良/綜合報導〕南海地區的軍事活動持續升溫,中國與菲律賓之間在該海域的爭議依舊未見緩解。據中國海警局透露,菲律賓的2艘船隻於4月30日進入中國聲稱主權的黃岩島附近海域,隨即遭到中方4410號海警船及3004號公務船合法驅離。

同時,美國、菲律賓與法國於4月25日至30日在西菲律賓海展開聯合海上軍演。在此期間,美國和菲律賓於29日在南海海域進行了實彈射擊演習,然而也再次遭到中國多艘軍艦的密切監控。

據報導,自27日起,中國方面派出了電子偵察艦「天王星號」、飛彈護衞艦「黃山號」及飛彈驅逐艦「深圳號」,持續3天對聯合軍演進行緊密監視。在29日的實彈射擊演習中,美方首先對海面上的「殺手番茄」(Killer Tomato)目標氣球進行了射擊,隨後菲方也以50口徑機槍進行了開火。

美國海軍研究協會新聞(USNI News)報導出,參與此次演練的美軍兩棲船塢運輸艦「薩默塞特號」(USS Somerset)及兩棲船塢登陸艦「哈泊斯費里號」(USS Harpers Ferry),曾一度遭到「天王星號」的緊追不捨,迫使演習中斷。除了「南達沃號」(Davao Del Sur)及「波尼法西奧號」(Andres Bonifacio)兩艘菲律賓軍艦外,菲方還派出了巡防艦「葡月號」(Le Muguet)參與了演練。

據悉,聯合軍演的首兩日在菲律賓的巴拉望島東北方蘇祿海進行,而美菲聯合艦隊於27日進入南海海域,進行了分區戰術操演、跨甲板聯合演練及海上搜救等操作。有報導顯示,「天王星號」自27日上午6時開始,在3至6海里外持續尾隨監視,一路跟蹤至少13小時,直至傍晚7時仍然在現場。第二天,則由「黃山號」及「天王星號」輪流接替監視任務。

軍事專家指出,中國此舉意在對美菲聯合軍演施壓,並試圖藉實彈演習測試美菲軍艦的因應能力。然而,中方的舉動引起了南海周邊國家的高度憂慮,有可能再次引發區域軍事緊張局勢。

LOOK: People’s Liberation Army Navy frigate Huangshan 570 spotted in the early morning of Sunday, April 28, during the multilateral maritime exercise (MME) of #Balikatan2024 in the West Philippine Sea. | via Patrick de Jesus/ Larry Doon



(1/2) pic.twitter.com/BdqYlhM0Uy