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豬能飛天？ 研究揭哺乳動物飛翔基因秘密

能滑翔的蜜袋鼯（Sugar Glider）是一種小型的夜行性有袋類動物，主要生活在澳洲、新幾內亞和印尼的森林中。（圖擷取自維基百科）

能滑翔的蜜袋鼯（Sugar Glider）是一種小型的夜行性有袋類動物，主要生活在澳洲、新幾內亞和印尼的森林中。（圖擷取自維基百科）

2024/04/30 12:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕人們用「豬會飛」來形容不可能的事，但即使大多數哺乳動物都上不了天，滑翔或飛行的能力在哺乳動物進化過程中一次又一次進化，體現在從蝙蝠到蜜袋鼯（Sugar Glider）等物種上，這一切的秘密都藏在基因之中！

據《每日科技網》（scitechdaily）4月29日報導，近期一項發表於《自然》（Nature）期刊的研究，由美國普林斯頓大學（Princeton University）與貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的學者聯手破解了滑翔膜的分子基因祕密。所謂滑翔膜，是一層薄膜狀組織，就像降落傘一樣，可讓部分哺乳類動物能在空中優雅翱翔。

這個神奇的基因叫做Emx2，它就像是一個隱形的指揮家，掌控著動物是否能長出「滑翔膜」的命運。研究人員發現，能翱翔的哺乳動物，牠們的Emx2基因比不會飛的動物更加活躍。也就是說，Emx2基因越活躍，動物就越有可能長出滑翔膜，享受在空中滑翔的樂趣。

Emx2基因就像是個神奇的開關，控制著滑翔膜的生長。當Emx2基因被打開時，它就會指揮細胞開始建造滑翔膜，讓動物擁有在空中滑翔的能力。而Emx2基因的活躍程度，則決定了滑翔膜的大小和形狀，就像是建築師設計圖紙一樣，決定了建築物的風格和規模。

更有趣的是，科學家們發現，Emx2基因並非滑翔動物的專屬，它其實存在於所有的哺乳動物體內，只是在不同的動物身上表現的方式不同。有些動物的Emx2基因很活躍，就能長出滑翔膜，享受在空中飛翔的自由；而有些動物的Emx2基因則相對不活躍，因此牠們只能在地上奔跑。

這個發現就像打開了生物演化史的一扇窗，讓我們更加了解哺乳動物適應環境的過程。不同的動物為了生存，演化出不同的生存策略，而Emx2基因就像是一個演化工具箱中的重要工具，讓一些哺乳動物擁有了滑翔的能力，以便更能適應環境，尋找食物和躲避天敵。

報導中說，科學家的研究，不僅讓我們更加了解哺乳動物翱翔的秘密，未來還可能發現更多有趣的基因，揭開更多動物不為人知的秘密。

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