俄軍加強對烏東攻勢 烏軍稱成功固守「掌控」局勢

烏軍發言人沃洛辛指出，俄軍為了奪取奧切列季涅，與當地守軍發生激戰。圖為奧切列季涅街景。（法新社）

2024/04/27 22:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方今（27日）表示，俄軍近期增派人手，加強了對烏東市鎮奧切列季涅（Ocheretyne）的攻勢，不過當地守軍仍掌握著城鎮的大部分區域，預期在美國交付新一筆軍援後，烏軍就可以逆轉局勢，佔到上風。

《路透》報導，烏軍東線司令部發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）指出，烏俄兩軍今日為爭奪奧切列季涅發生激戰，不過烏軍在當地的部隊已經「掌控」了局勢，牢牢把守著城鎮三分之二的區域，

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沃洛辛也說，當地守軍已對俄軍奪占的城鎮地區實施砲擊，「敵軍被封鎖，已採取措施將他們驅逐。」

而關於雙方當前的攻防重點城鎮恰西夫亞爾（Chasiv Yar），沃洛辛透露，俄軍正不惜一切代價，企圖攻占這座戰略要地，但迄今為止他們仍未能越雷池一步。

美國國會本週通過了一項對烏克蘭援助610億美元（約合新台幣1.9兆）的軍援法案，並已經由總統拜登（Joe Biden）簽署成法，消息一出大大鼓舞了烏克蘭的士氣。沃洛辛點出，烏軍期盼在外國軍援的幫助之下，能夠扭轉巴赫姆特（Bakhmut）、阿瓦迪夫卡（Avdiivka）等地的戰局。

奧切列季涅（紅圈）位於頓內次克市西北方，距離阿瓦迪夫卡（黑圈）不遠。（擷取自Google Map）

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