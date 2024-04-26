不滿遊客失態！日本河口湖祭出「黑幕」遮蔽拍攝角度 與富士山同框美景不再

日本河口湖車站前的LAWSON和富士山同框美景，今後恐不復見。（法新社）

2024/04/26 17:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本東京近郊的河口湖，是觀賞富士山景致熱門地點，尤其河口湖車站前的LAWSON便利商店，更是人潮洶湧。然而，遊客的種種失態行為令當地居民困擾不已，決定以「黑幕」來遮蔽拍攝角度，獨特美景恐怕難以再現。

英國《衛報》26日報導，河口湖當地一名官員表示，「黑幕」最快將從下週開始架設，高2.5公尺、長20公尺，預計日本「黃金週」假期後完成，「很遺憾我們不得不這樣做，因為有一些遊客不遵守規則」。

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這是繼京都今年4月起禁止遊客進入祇園私人小巷後，日本政府針對「過度旅遊」採取的最新行動。

京都祇園是熱門旅遊勝地，但隨著遊客人數激增，為當地人帶來極大騷擾及壓力，藝妓及舞妓經常被宛如「狗仔隊」的遊客追隨拍照，甚至衣服被人拉扯或，對其極不尊重。

有鑑於此，祇園從今年4月起，禁止遊客進入私人小巷，違者將被罰款1萬日圓（約2116台幣），惟人氣極旺的「花見小路」仍會對外開放。

這位不願透露姓名的官員表示，由於富士山和LAWSON超商視覺上的並置，社群媒體上流傳著這個地方非常具有「日本味」的說法，使其成為一個受歡迎的拍照地點，大部分外籍遊客都擠滿LAWSON超商旁的一段人行道。在交通標誌和警察的反覆警告被忽視後，當地決定將「黑網」作為最後的手段。

據了解，LAWSON對面的牙科診所原本樂見遊客前來，但後來開始有遊客站或坐在診所門口或路邊，進餐、亂丟垃圾、亂過馬路、把車子停進診所專用停車場，在診所用地從事照片買賣的商業行為，甚至有人看到他們爬上診所的屋頂來拍攝完美的照片，當地警察屢勸不改，才決定在醫院前架起「黑幕」。

官員表示，這項措施也是為了牙科診所免受遊客的騷擾，目前的計畫是一直架著「黑幕」，直到情況好轉。

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