傳美議員代表團下週將來訪 成員：清楚發出挺台訊息

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)(見圖)傳出將在下週率團訪問台灣,一位計劃隨行的眾議員表示,此行目的是要明確發出美方支持台灣的訊息。(法新社資料照)

2024/02/16 14:34

〔中央社〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)據報將在下週率團訪問台灣,一位計劃隨行的眾議員表示,此行目的是要明確發出美方支持台灣的訊息。

英國「金融時報」13日報導,鷹派共和黨籍眾議員蓋拉格將於21日抵達台灣,他率領的代表團共有7名美國國會議員,預計將會晤總統當選人賴清德以及立法院長韓國瑜。

共和黨籍眾議員強生(Dusty Johnson)是蓋拉格領導的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)成員之一。

強生在接受「美國之音」(VOA)訪問時表示,他聽說了蓋拉格訪台一事,他也計劃隨行。

關於訪台的時間與行程,強生說這些問題都要去問委員會,不過對於此行的目的以及要傳達的訊息,強生說的很明白。

他表示,台灣是美國極為重要夥伴,愛好自由和平的台灣人民需要美國的支持,「我認為我們必須確保我方響亮和清晰地發出這個訊息」。

美國之音也問另一位眾議員朴銀珠(Michelle Park Steel)是否知道蓋拉格訪台一事以及是否隨行。朴銀珠也是眾議院美中戰略競爭特別委員會成員。

她說國會有許多代表團和旅行正在安排中,因此她還不清楚已經確定安排好的是哪一個,但她提到自己兩年前曾訪台,讓她大開眼界,「我們真的必須與我們的盟友,例如台灣,一起合作,我們必須幫助台灣」。

朴銀珠也提到了眾議院最近才表決通過的「美台快速雙重稅收減免法案」,她很高興能通過這個立法,因為這將有助於促進美台之間的貿易往來。

