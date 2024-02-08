少林足球？中國教練教唆小球員 「誰過你，你就踢誰」

中國舉辦一場青少年足球比賽，一位教練在場邊指使球員，「踢不著球，能踢人不？」、「他再過你，你就踢他！」（圖擷取自微博）

2024/02/08 23:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕周星馳電影「少林足球」中的「霸王隊」經常朝對手身體攻擊造成傷害。近日，中國舉辦一場青少年足球比賽，一方的教練竟在場邊指使球員，「踢不著球，能踢人不？」、「他再過你，你就踢他！」，惡劣行徑全被拍下。影片曝光後，登上了中國微博熱搜，引起眾人憤怒。

根據《澎湃新聞》報導，廣西北海舉行的「2024基石·渝皓盃」全國青少年冬訓邀請賽上，參賽隊伍是北京踢球者和瀋陽奧颯啓星。當時，在比分0比6落後的情況下，沈陽奧颯啓星的主教練吳高俊（前中超遼寧隊球員）做出了令人震驚的舉動。

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根據影片內容顯示，吳高俊向球員們下令大喊：「踢不著球能踢人不？」、「他在過你你就踢他！」。然而，這種惡劣行為引起了場邊家長的憤怒和抗議，但是吳高俊並不為所動，反而更加強硬地要求球員繼續採取暴力行為，甚至表示「誰過你，你就踢誰！聽見沒」、「再進球就照人踢！」這樣的言論更加激怒了在場的觀眾。

一名北京踢球者的家長透露，對方教練（吳高俊）特別大聲，一直在說你不會踢球，那就踢人，球員在教練反覆指使下就開始照腿踢，踢了幾次裁判都吹了，但只是判犯規和任意球，沒有出黃牌和紅牌。

另一位家長表示，可能我方球員頻繁過人，對方教練可能覺得自己的孩子受侮辱了。還有，比賽中出現的點球（12碼罰球），我們隊派上守門員去踢點球。

據了解，遼寧省足球運動協會已於今（8）日宣布對教練吳高俊予以停賽12個月。

遼寧省足球運動協會已於今（8）日宣布對教練吳高俊予以停賽12個月。（圖擷取自微博）

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