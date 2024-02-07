以色列空襲敘利亞霍姆斯省 擊中空軍基地

敘利亞軍方表示，以色列軍方今空襲霍姆斯省多個地點，當地消息人士稱，襲擊目標是該地區的敘利亞軍隊前哨基地和空軍基地。（路透）

2024/02/07 15:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰火持續，敘利亞軍方表示，以色列軍方今空襲霍姆斯省（Homs province）多個地點，當地消息人士稱，襲擊目標是該地區的敘利亞軍隊前哨基地和空軍基地。

根據《路透》報導，敘利亞軍方消息人士當地時間7日指出，以軍這場襲擊造成一些民眾傷亡和財產損失。據敘利亞國家電視台播出畫面可見救護車緊急前往被攻擊現場急救，當地被擊中建築物殘骸和瓦礫散落地面。

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自從巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年10月7日襲擊以色列以來，以軍加強對敘利亞境內的伊朗支持民兵打擊，還攻擊敘利亞軍隊的防空設施和部分敘國部隊。據1名熟悉敘利亞軍事情報人士稱，這些攻擊的目標是敘國控制的謝拉特空軍基地（Shayrat Airbase）和霍姆斯郊區的數個地區。

據悉，自從伊朗在2011年開始支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）以來，其在敘國影響力日漸增加，包括伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）的戰鬥人員現在正掌控敘利亞東部、南部和西北部的廣大地區以及首都周圍數個郊區。

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