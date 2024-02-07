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波音737 MAX 9艙門脫落 初步調查顯示4螺栓不翼而飛

美國國家運輸安全委員會6日公佈阿拉斯加航空1282航班事件報告。（路透）

美國國家運輸安全委員會6日公佈阿拉斯加航空1282航班事件報告。（路透）

2024/02/07 11:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）1架波音737 Max 9班機1月5日在飛行中發生「內嵌式艙門」脫落意外，美國聯邦航空管理局（FAA）下令召回波音737 Max 9班機進行大規模檢查。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）6日公佈事件初步報告，指出事件當時阿拉斯加航空737 Max 9班機的艙門上有4個螺栓不見。

綜合外媒報導，美國國家運輸安全委員會公佈的調查報告指出，螺栓孔周圍沒有損壞或變形，顯示在內嵌式艙門向上移動脫離止滑墊之前，防止內嵌式艙門上移的4個螺栓中有3個已經不見，第4個螺栓位置則被遮蔽。調查人員指出，飛機從美國奧勒岡州波特蘭起飛之前，4個螺栓就已不見蹤影。由於這種737 Max 9已配置有足夠的緊急出口，內嵌式艙門的安裝目的是為了堵住未使用的緊急出口。

根據NTSB蒐集的文件和照片顯示，由波音供應商「Spirit AeroSystems」安裝的內嵌式艙門在去年8月31日運抵波音公司位於華盛頓州的倫頓（Renton）工廠，9月1日被拆下，拆除是艙門周圍有5個損壞的鉚釘，必須要拆下4個螺栓才能將艙門卸下。在鉚釘更換後的其他照片顯示，其中至少3個螺栓未重新安裝上去，另一個螺栓則被絕緣材料所遮蔽。

NTSB調查人員目前仍在確認，修復受損鉚釘過程中有哪些文件授權打開及關閉艙門。波音公司在一份聲明中表示，「波音公司對NTSB的工作表示感謝，並將繼續以透明的方式全力配合NTSB和美國聯邦航空管理局（FAA）的調查工作。」

報告指出，阿拉斯加航空737 Max 9班機的艙門上有4個螺栓不見。圖為調查過程照。（圖擷取自NTSB。）

報告指出，阿拉斯加航空737 Max 9班機的艙門上有4個螺栓不見。圖為調查過程照。（圖擷取自NTSB。）

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