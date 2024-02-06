中國女權人士李翹楚被控煽顛罪 判3年8個月

中國女權及勞工運動人士李翹楚因「煽動顛覆國家政權罪」，5日被判刑3年8個月，剝奪政治權利2年。國際特赦組織對此表示譴責，要求中國當局立即且無條件地釋放李翹楚。（取自國際特赦組織官網）

2024/02/06 06:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在澳洲籍華裔作家楊恆均被中國判處「死刑緩期執行」同一天，中國女權及勞工運動人士李翹楚5日也因被控「煽動顛覆國家政權罪」，被判刑3年8個月、剝奪政治權利2年。國際特赦組織譴責，要求中國當局立即且無條件地釋放李翹楚。

李翹楚自2021年2月便被羈押在山東省臨沂市看守所，臨沂市法院繼2023年6月20日後，2023年12月19日再次審理李案。據稱審判透過不公開方式進行，法庭只允許李翹楚一名代理律師丁錫奎入場辯護，另一名代理律師李國蓓及李翹楚父親都被拒絕進入，當時並未宣布判決結果。

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1991年1月出生的李翹楚是女權主義者及勞工問題研究者，曾多次參與中國勞工、女權和民間維權議題，也是中國知名公民運動人士許志永的女友。2020年2月16日凌晨，李翹楚因許志永的廈門聚會案被北京警方帶走，被指定住所監視居住至2020年6月19日。

李翹楚在獲得自由後，繼續為許志永案奔走，故遭當局報復。2021年2月6日再次被北京國保約談，隨後遭山東臨沂警方刑事拘留，同年3月14日被批准逮捕。

許多熟悉李翹楚的人士認為，李翹楚被當局抓捕有兩個原因，一是受到許志永案的株連，二是因為她揭發中國監獄的惡劣環境，並為許志永和自己的尊嚴依法維權。李翹楚友人說，當局抓捕李翹楚是為了讓她從此閉嘴，並利用她來迫使許志永認罪。

國際特赦組織中國團隊主任布魯克斯（Sarah Brooks）發表聲明指出，李翹楚因為在網路上分享許志永的文章，遭當局騷擾和拘捕，顯然是因為她敢於公開分享許志永遭受的酷刑，及她本人在被拘留期間受到的虐待，而蓄意懲罰她，「令人不齒」。

布魯克斯強調，中國當局依據李翹楚的言論可能顛覆政府的預設立場，而壓制她的觀點，她被判刑凸顯在習近平領導下的中國和平推動人權所面臨的險惡，「李翹楚只是行使表達自由的權利，卻一直遭到監禁。她必須獲得立即和無條件的釋放。」

前人權律師丁家喜的妻子羅勝春曾向「美國之音」（VOA）證實，李翹楚自2019年中旬就被診斷出罹患憂鬱症，因此外界非常關心臨沂獄方是否定時向李翹楚提供所需的藥物和診療，以及監禁環境對她的精神和身體狀況可能帶來的負面影響。

維權網也披露，33歲的李翹楚憂鬱症病情十分嚴重，幻聽時常發作，家屬多次要求保外就醫，卻屢屢遭拒。

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