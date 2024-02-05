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南部前線激戰中 澤倫斯基親往視察

2024/02/05 05:30

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他視察南部前線羅博蒂村的部隊。烏克蘭去年夏天從俄羅斯手中奪回當地，目前雙方再度面臨激戰。

法新社報導，基輔去年8月奪回位在札波羅熱州（Zaporizhzhia）的羅博蒂村（Robotyne），宣告對俄軍反攻一大勝利。但是當地自此不斷遭遇俄軍攻擊，成為南方前線主要熱點之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「札波羅熱州、羅博蒂村，第65機械化旅所在。我跟守軍談話，感謝他們，並且頒發國家獎章。我很榮幸今天來到這裡。」

上傳臉書（Facebook）影片顯示，身穿制服的澤倫斯基和士兵在看起來像是地窖的暗黑房間裡見面。

他告訴戰士們：「我深感榮幸今天來到這裡、獎勵你們，因為你們肩負擊退敵人、贏得這場戰爭的如此艱巨而且具決定性任務。」

「我期盼各位勝利，我希望獎勵你們並且期盼你們盡一切努力以早日達成勝利。」

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）今天稍晚表示，澤倫斯基此行期間與爆炸「相對接近」。

他說：「那是在羅博蒂村，戰爭正在那裡進行中，因此跟爆炸相對靠近。但是我不想渲染當地情勢。」

路透社報導，澤倫斯基於外界揣測基輔很快會開除武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）之際走訪札波羅熱州。

路透社2日引述2名消息人士指出，烏克蘭政府已知會美國白宮，計劃開除扎盧茲尼。

扎盧茲尼與澤倫斯基在諸多議題上立場衝突。烏克蘭去年發動的反攻行動未能大量奪回遭俄羅斯占據的領土，現在又傳出扎盧茲尼將遭撤換。

有「鐵將軍」（Iron General）稱號的扎盧茲尼備受推崇，將他革職之舉恐對正沿逾1000公里前線與擁有大規模武器儲備的俄軍激戰的烏軍士氣造成傷害。1130205

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