躺不平也捲不動 中國青年無奈過「45度人生」

中國經濟低迷，青年就業不易，往往投遞數十件履歷仍找不到工作。（路透檔案照）

2024/02/04 23:07

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟低迷，青年就業不易，致使「45度人生」一詞近期在中國年輕族群中頗為流行，亦即無法0度躺平，但又做不到90度「內捲」的無奈人生。美國之音報導，中國青年進退失據的狀態反映中國社會階層固化，對執政當局是非常危險的訊號。

報導以福建青年Kevin為例說，他從福建一所大學畢業已兩年，曾試圖找工作，但投遞數十份履歷皆無下文。他轉而準備考研究所，今年將是他第3度考研究所。

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他表示，他周圍有很多像他一樣一直在「考研」的人，也有朋友當老師，但不是薪資發放不足額，就是薪資過低，約3000人民幣（1.32萬台幣），他說，他想躺平，但又不甘平庸，他討厭內捲，令人身心俱疲，因此他選擇用45度的姿態來面對人生。

報導指出，「45度人生」在中國社群媒體上引起廣大共鳴，有人說自己正處在45度的尷尬人生：「內捲又捲不動，躺又躺不平，擺又擺不爛」，也有人說：「 45度仰望天空，把眼淚吞進肚子裡」。也有人留言，「飛得夠不夠高，跑得夠不夠快，努力還有用嗎？在上班和上進之間，選擇上香。越努力，越無力；有多努力，就有多焦慮」。

中國人民大學去年底進行《中國青年發展調查》，結果顯示有28.5%的年輕人過著「45度人生」，躺平的只佔12.8%，而有58.7%的年輕人「站得直直的，正面對挑戰不懈的奮鬥中」。調查結論說，真正躺平或想要躺平的年輕人只是少數。

在該調查結果出爐後，「中國出版集團」旗下「三聯生活周刊」也進行相關網路民調，結果大相逕庭，有3608人認為自己現在躺平中，有2442人認為身處45度人生，自認為內捲「站直」的最少，只有731人。

人民大學的調查在網路上引發熱烈吐槽，有網友說「騙兄弟可以，騙自己...」 、「一半的人處於躺平和撕裂中，你們還覺得形勢一片大好？」也有留言，「越鼓吹越心虛。誰不躺平啊，在這個社會看不到希望和未來」。

廣州媒體工作者Long表示，「45度青年」之所以在中國社會引起共鳴，是因為反映了中國當代青年失去生活目標。他們一方面希望在茫茫人海中脫穎而出，另一方面又實在難以應付高強度的競爭和社會不公，於是在兩個極端之間乾脆選擇「半躺不躺、半捲不捲」，內心其實相當無奈與糾結。

「45度人生」在中國網路上引發共鳴。圖為有關45度人生的一張哏圖。（摘自網路）

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