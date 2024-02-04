日23歲拳擊手4次遭KO仍爬起 下場「頭部重創」昏迷月餘不治

穴口一輝生涯首敗竟頭部重創昏迷，緊急送醫不治，成為人生最後一戰。（圖擷取自穴口一輝Instagram）

2024/02/04 23:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本23歲拳擊選手穴口一輝於去年2023年12月比賽後失去意識，當時對上衛冕者堤聖哉，整場比賽遭到4次擊倒仍爬起奮戰，下場後昏迷不醒，緊急送醫接受手術後仍處於昏迷狀態，最終於本月2日離世。

綜合日媒報導，拳擊選手穴口一輝去年12月26日參加在東京有朋競技場所舉辦的「日本最輕量級冠軍賽」，當時與冠軍堤聖哉對戰，不過卻在第4、7、9、10回合共4次遭到擊倒，頭部多次受到重擊。據報導，穴口一輝在每次被擊倒時都會站起來回擊，雖然他在其他回合積分領先，最終仍判定敗給堤聖哉。

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怎料賽後穴口一輝卻在休息室內失去意識，送醫後經醫師診斷為右側硬腦膜下血腫，緊急接受手術治療仍未恢復意識，最終於2月2日下午5點37分離世，得年23歲。報導指出，穴口一輝職業生涯戰績7戰6勝（2次KO），家屬預計於6日舉辦守靈儀式，7日舉行葬禮及追悼會。

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