為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日23歲拳擊手4次遭KO仍爬起 下場「頭部重創」昏迷月餘不治

穴口一輝生涯首敗竟頭部重創昏迷，緊急送醫不治，成為人生最後一戰。（圖擷取自穴口一輝Instagram）

穴口一輝生涯首敗竟頭部重創昏迷，緊急送醫不治，成為人生最後一戰。（圖擷取自穴口一輝Instagram）

2024/02/04 23:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本23歲拳擊選手穴口一輝於去年2023年12月比賽後失去意識，當時對上衛冕者堤聖哉，整場比賽遭到4次擊倒仍爬起奮戰，下場後昏迷不醒，緊急送醫接受手術後仍處於昏迷狀態，最終於本月2日離世。

綜合日媒報導，拳擊選手穴口一輝去年12月26日參加在東京有朋競技場所舉辦的「日本最輕量級冠軍賽」，當時與冠軍堤聖哉對戰，不過卻在第4、7、9、10回合共4次遭到擊倒，頭部多次受到重擊。據報導，穴口一輝在每次被擊倒時都會站起來回擊，雖然他在其他回合積分領先，最終仍判定敗給堤聖哉。

怎料賽後穴口一輝卻在休息室內失去意識，送醫後經醫師診斷為右側硬腦膜下血腫，緊急接受手術治療仍未恢復意識，最終於2月2日下午5點37分離世，得年23歲。報導指出，穴口一輝職業生涯戰績7戰6勝（2次KO），家屬預計於6日舉辦守靈儀式，7日舉行葬禮及追悼會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本東京大森車站旁火災 800名乘客從列車上撤離
2024/02/04 12:03

日本東京大森車站旁火災 800名乘客從列車上撤離
悚！日本琵琶湖傳出女子落水 結果撈到2具男屍......
2024/02/04 09:41

悚！日本琵琶湖傳出女子落水 結果撈到2具男屍......

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
遊日注意！東京2/5起恐降警報級大雪 料嚴重衝擊交通
2024/02/03 14:22

遊日注意！東京2/5起恐降警報級大雪 料嚴重衝擊交通
國人赴日觀光又傳意外！41歲滑雪客疑衝出雪道墜溪身亡
2024/01/16 11:50

國人赴日觀光又傳意外！41歲滑雪客疑衝出雪道墜溪身亡
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播