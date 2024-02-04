42歲傳奇母鶴離世！狠殺2公鶴「愛上人類」另類「人獸交」產8子

傳奇母鶴因愛上飼養員，掀起一股轟動。（擷自史密森尼國家動物園臉書）

2024/02/04 23:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）的白枕母鶴「瓦奴特」（Walnut）近日被園方證實離世，享年42歲。瓦奴特曾因「愛上飼養員」在網路上掀起一股轟動，更殺了2隻想與牠交配的公鶴。

據動物園園方指出，1月2日早上，飼養員察覺到瓦奴特不吃不喝，食欲不振，經檢查後獸醫為牠注射抗生素及流食補充營養，而飼養員也給瓦奴特喜歡的食物來引起牠的食慾。

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不幸的是，牠的病情持續惡化，園方官網1/31日證實死亡。屍檢結果顯示，瓦奴特因腎衰竭過世，享年42歲。園方表示，腎衰竭是無法避免的老化病，瓦奴特在白枕鶴中算是非常高齡，一般人類飼養的白枕鶴平均年齡為15歲。

瓦奴特孵化於1981年，自出生起就由人類扶養長大，2004年時，24歲的瓦奴特已達生育年齡，園方為了維持物種繁衍，安排瓦奴特進行繁殖，但牠對此卻不感興趣，更將2隻想與牠交配的公鶴啄死。

事後園方安排鳥類飼養員克羅威（Chris Crowe）接近瓦奴特，起初瓦奴特並不待見克羅威，但隨著克羅威透過各種方式靠近牠，最後瓦努特不只接受他，更愛上了他。園方也決定讓克羅威為瓦奴特進行「人工繁殖」，順利產下8隻白枕鶴寶寶。

園方安排鳥類飼養員克羅威為瓦奴特進行「人工繁殖」。（圖翻攝自@smithsonianzoo_IG）

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