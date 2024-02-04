為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

42歲傳奇母鶴離世！狠殺2公鶴「愛上人類」另類「人獸交」產8子

傳奇母鶴因愛上飼養員，掀起一股轟動。（擷自史密森尼國家動物園臉書）

傳奇母鶴因愛上飼養員，掀起一股轟動。（擷自史密森尼國家動物園臉書）

2024/02/04 23:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）的白枕母鶴「瓦奴特」（Walnut）近日被園方證實離世，享年42歲。瓦奴特曾因「愛上飼養員」在網路上掀起一股轟動，更殺了2隻想與牠交配的公鶴。

動物園園方指出，1月2日早上，飼養員察覺到瓦奴特不吃不喝，食欲不振，經檢查後獸醫為牠注射抗生素及流食補充營養，而飼養員也給瓦奴特喜歡的食物來引起牠的食慾。

不幸的是，牠的病情持續惡化，園方官網1/31日證實死亡。屍檢結果顯示，瓦奴特因腎衰竭過世，享年42歲。園方表示，腎衰竭是無法避免的老化病，瓦奴特在白枕鶴中算是非常高齡，一般人類飼養的白枕鶴平均年齡為15歲。

瓦奴特孵化於1981年，自出生起就由人類扶養長大，2004年時，24歲的瓦奴特已達生育年齡，園方為了維持物種繁衍，安排瓦奴特進行繁殖，但牠對此卻不感興趣，更將2隻想與牠交配的公鶴啄死。

事後園方安排鳥類飼養員克羅威（Chris Crowe）接近瓦奴特，起初瓦奴特並不待見克羅威，但隨著克羅威透過各種方式靠近牠，最後瓦努特不只接受他，更愛上了他。園方也決定讓克羅威為瓦奴特進行「人工繁殖」，順利產下8隻白枕鶴寶寶。

園方安排鳥類飼養員克羅威為瓦奴特進行「人工繁殖」。（圖翻攝自@smithsonianzoo_IG）

園方安排鳥類飼養員克羅威為瓦奴特進行「人工繁殖」。（圖翻攝自@smithsonianzoo_IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
羊咩咩守護神！ 清境農場成立「咩仔小隊」 幫綿羊排除危險
2024/02/03 18:35

羊咩咩守護神！ 清境農場成立「咩仔小隊」 幫綿羊排除危險
嚇人！印度動物園河馬衝出籠子 清潔工慘遭咬死
2023/12/20 10:50

嚇人！印度動物園河馬衝出籠子 清潔工慘遭咬死

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
貓頭鷹耳朵構造曝光！竟能直接看到眼睛 網嚇：不要知道比較好
2023/11/30 20:48

貓頭鷹耳朵構造曝光！竟能直接看到眼睛 網嚇：不要知道比較好
海豹流出「鰻魚鼻涕」 學者研究5年發現真相竟超瞎……
2023/09/12 21:50

海豹流出「鰻魚鼻涕」 學者研究5年發現真相竟超瞎……
熱衷「人禽交」！ 40歲英國男子被拍到邊看A片邊性侵小海鷗
2023/04/27 13:29

熱衷「人禽交」！ 40歲英國男子被拍到邊看A片邊性侵小海鷗
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播