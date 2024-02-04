國際制裁奏效 俄去年飛機空中起火和故障事故激增

去年9月，烏拉爾航空一架空中巴士A320班機迫降俄國南部一處農田，至今仍停留在該處。（路透）

2024/02/04 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯非法入侵烏克蘭近2年來，各國持續維持制裁措施，讓俄國逐漸嘗到苦果。《華爾街日報》（WSJ）4日報導，由於俄國難以購買備用零件及進行適當的維護，飛航安全事故在去年大幅增加。

據報導，去年9月，烏拉爾航空1383號航班飛往西伯利亞城市鄂木斯克時，液壓系統出現技術故障，飛行員決定轉降其他機場。隨後他們發現，問題出現在飛機燃油很快耗盡，因此需要迅速降落。

請繼續往下閱讀...

這架載有165名乘客的飛機最終成功緊急降落在俄國南部一片農田中，目前這架空中巴士A320飛機仍留在該處，且受到24小時看守，航空公司最近還同意向土地所有人支付租金。

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）數據顯示，去年俄國當地航空公司共發生約74起安全事件，而2022年僅36起。WSJ根據航空分析公司Cirium（睿思譽）定期航班紀錄進行的分析也顯示，俄國2023年每10萬個航班中約發生9.9次安全事件，而2022年為5次，2019年則是4.5次。

雖然大多數事件避免嚴重傷害或災難，但安全專家警告，持續存在的機械問題對乘客安全構成重大風險，並增加飛行員的壓力，可能導致更嚴重的事件。全球航空業一直在密切關注俄國飛航狀況，預計安全問題可能會惡化。

在俄侵烏後，各國制裁切斷俄國與西方飛機製造商的聯繫，禁止提供備用零件、維護支援、關鍵軟體更新等。

然而，俄國航空監管機構一再堅稱其天空安全並未因西方制裁而受損。與此同時，莫斯科還制定新法律，允許俄國企業對其飛機進行大修，製造自己的零件，並拆解停放的飛機以更換零件，定期維護間隔也被延長或推遲，不過這些措施尚未得到波音和空中巴士等西方製造商，以及美、歐航空當局批准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法