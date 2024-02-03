Excel表格有幾格？女主播「花9小時按↓鍵」 網笑：快捷鍵1秒破解

日本女主播山崎夕貴為了找出Excel的最底部，花了9小時不停按著鍵盤的「向下鍵」。（圖片擷取自社群平台X @KanenashiOpera_）

2024/02/03 22:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕微軟（Microsoft）的試算表應用軟體Excel一直是許多民眾辦公、作業的常見工具。而日本一名女主播為了找到Excel表格的最底部，花了9個小時不斷按著「向下鍵」，最終找出Excel總格數一共有104萬8576行。

綜合報導，日本女主播山崎夕貴參加電視台舉辦的「閒王」比賽，為了找到excel表格的最底部，於是她坐在電腦前不斷按著鍵盤的「向下鍵」，一路按了5個小時後覺得肚子餓，於是交給後輩接手，吃完飯再回來繼續按。就這樣按了9個小時後，山崎夕貴終於找到了Excel表格的盡頭，總格數一共為104萬8576行。

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對此，有網友指出，只要同時按著「Ctrl+↓」並在Excel表格迅速下移，就可以直接抵達表格最後一列；而「Ctrl+→」則可以到表格的最後一欄，而最後一欄的英文字母為「XFD」，也就是第1萬6384欄，因此能推算出Excel表格的總格數為104萬8576乘以1萬6384。

影片曝光後引起熱議，許多網友紛紛笑翻留言，「花9小時做只要1秒就可以完成的事，真的是最閒人」、「9小時！真的太閒」、「其實一個快捷鍵一秒就做到」、「日本的匠人精神」、「有麥塊（Minecraft）挖出基岩的感覺」、「手指頭不會抽筋嗎」、「別告訴她快捷鍵的事，她需要肯定」。

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