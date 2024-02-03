為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

Excel表格有幾格？女主播「花9小時按↓鍵」 網笑：快捷鍵1秒破解

日本女主播山崎夕貴為了找出Excel的最底部，花了9小時不停按著鍵盤的「向下鍵」。（圖片擷取自社群平台X @KanenashiOpera_）

日本女主播山崎夕貴為了找出Excel的最底部，花了9小時不停按著鍵盤的「向下鍵」。（圖片擷取自社群平台X @KanenashiOpera_）

2024/02/03 22:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕微軟（Microsoft）的試算表應用軟體Excel一直是許多民眾辦公、作業的常見工具。而日本一名女主播為了找到Excel表格的最底部，花了9個小時不斷按著「向下鍵」，最終找出Excel總格數一共有104萬8576行。

綜合報導，日本女主播山崎夕貴參加電視台舉辦的「閒王」比賽，為了找到excel表格的最底部，於是她坐在電腦前不斷按著鍵盤的「向下鍵」，一路按了5個小時後覺得肚子餓，於是交給後輩接手，吃完飯再回來繼續按。就這樣按了9個小時後，山崎夕貴終於找到了Excel表格的盡頭，總格數一共為104萬8576行。

對此，有網友指出，只要同時按著「Ctrl+↓」並在Excel表格迅速下移，就可以直接抵達表格最後一列；而「Ctrl+→」則可以到表格的最後一欄，而最後一欄的英文字母為「XFD」，也就是第1萬6384欄，因此能推算出Excel表格的總格數為104萬8576乘以1萬6384。

影片曝光後引起熱議，許多網友紛紛笑翻留言，「花9小時做只要1秒就可以完成的事，真的是最閒人」、「9小時！真的太閒」、「其實一個快捷鍵一秒就做到」、「日本的匠人精神」、「有麥塊（Minecraft）挖出基岩的感覺」、「手指頭不會抽筋嗎」、「別告訴她快捷鍵的事，她需要肯定」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Office軟體AI新功能月費出爐 微軟股價登新高
2023/07/19 10:13

Office軟體AI新功能月費出爐 微軟股價登新高
不會用基礎電腦軟體能領10萬？女下屬PO文抱怨主管引發熱議
2021/12/16 16:35

不會用基礎電腦軟體能領10萬？女下屬PO文抱怨主管引發熱議

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
大師都這樣用Excel？拿來畫3D插畫 網友讚太神
2021/10/30 15:00

大師都這樣用Excel？拿來畫3D插畫 網友讚太神
Excel檔轉換經緯線 也能學習布農傳統織布
2020/03/20 13:50

Excel檔轉換經緯線 也能學習布農傳統織布

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
日本地鐵時刻表美觀又好懂 網讚：用Excel做的！
2019/03/25 17:52

日本地鐵時刻表美觀又好懂 網讚：用Excel做的！
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播