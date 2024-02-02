香港基本法23條立法開第一槍！劇團被檢舉遭封殺

香港劇團「小伙子理想空間」因成員遭人檢舉曾發表「不當言論」，被港府教育局封殺。（取自小伙子理想空間 Fire Makes Us Human臉書）

2024/02/02 06:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港基本法23條的立法工作，1月30日正式展開為期1個月的公眾諮詢，卻傳出劇團因成員被檢舉曾於2019年發表「不當言論」，遭港府教育局封殺，指示場地租用人不得提供演出場地，成為23條立法扼殺創作自由的第一起已知案例。

香港明報1月31日報導，香港劇團「小伙子理想空間」原定2月2日至4日於香港兆基創意書院公演2場舞台劇「3分鐘銀行」及「窮一生藝術館」，港府教育局九龍城區學校發展組突然在演出前5天聲稱，有人向教育局檢舉，指該劇團成員曾在2019年發表「不當言論、涉及敏感或爭議性議題」，勒令該書院解除與場地租約，導致該團無法演出。

請繼續往下閱讀...

劇團指出，前述2場話劇的主題，分別是從銀行搶劫案探討人性，以及藝術館職員如何在發現展品受損後臨危不亂，隨機應變說服參觀者展品沒有問題，均與政治無關，團員也一直以合法方式參與藝術表演，從未做出任何違法行為。

據報導，這是「小伙子理想空間」1年內第2次被取消場地，去年8月該團原定於壽臣劇院演出的原創粵語音樂劇《百花舞廳》，也遭香港藝術中心以「違反場地租用協議」為由，撤銷租用資格。

劇團創辦人兼團長唐浩翔表示，教育局並未就此事，以及究竟是何言論被指「不當」做出回應，2場舞台劇最終不能如期上演，讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，對此感到無奈，也對香港藝術發展未來表示絕望，劇團即日起將暫停製作一切藝術項目。

創意書院回覆明報，教育局接獲針對劇團成員網路言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施》（2023年6月增強版）指引內容，指示書院解除租約。

香港藝術發展局戲劇界別民選代表區永東質疑，教育局九龍城區學校發展組接獲來歷不明的網路截圖，就要求學校終止場地租用，對此感到失望，希望教育局重新審視。

知名舞台劇編劇莊梅岩也透過臉書表示，聽聞「小伙子理想空間」遭取消場地租用，「過程神袐壓抑」，「不敢相信關於場地的霸凌情況已達平民百姓層面」。

「小伙子理想空間」劇團創辦人兼團長唐浩翔表示，2場舞台劇最終不能如期上演，讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，對此感到無奈，也對香港藝術發展未來表示絕望，劇團即日起將暫停製作一切藝術項目。（取自Alex Tong 唐浩翔臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法