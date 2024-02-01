與王毅會面 蘇利文：深度討論布滿地雷的兩岸議題

美國國家安全顧問蘇利文（左）1月26日至27日在泰國曼谷與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）會晤。（法新社）

2024/02/01 16:29

〔中央社〕美國國家安全顧問蘇利文1月26日至27日在泰國曼谷與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會晤。蘇利文1月30日指出，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但因議題「布滿地雷」，不能公開內容。

美國之音報導，蘇利文（Jake Sullivan）1月30日在美國智庫外交關係協會一場以「美中關係的未來」為主題所公開發表的講話中，作上述表示。他說，在這個議題上，雙方進行了「有用、直接且坦誠」的對話。

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白宮此前表示，這次會晤是「坦率、實質性和建設性的」；中國官媒央視報導也稱，雙方進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。

此前即有分析指出，中國使用的「富有成果」與美方所用的「建設性的」相比，可能中方對這次會談達成的結果更為滿意，而美方的用詞更為中性。

據報導，蘇利文在外交關係協會講話中指出，幾週前，台灣舉行了歷史性的大選而沒有在台海發生任何重大事件，部分原因在於所有各方：華盛頓、北京與台北，共同致力於降低關於各自意圖的誤解和錯誤看法。

他強調，這可能是2022年8月時很少有人預見到的結果，當時大多數人預計兩岸局勢會更加緊張而不是有所緩和。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國在台海附近進行大規模軍演，加劇兩岸緊張關係。

蘇利文提到，這次與王毅會晤是繼維也納、馬爾他之後的第三次長談。隨著每一次的長談，雙方越來越可以達到一個可將彼此原本準備好的「談話要點」擱置一旁，而去真正進行戰略對話的地步。

蘇利文指出，「我們有機會深度討論跨海峽議題並分享我們各自的立場。我要非常小心，因為你也很清楚，要公開談論這個議題裡面布滿了地雷。此外，我也要尊重這個渠道的審慎性。不過我認為這是在那個主題話題上一次非常有用、直接而且坦誠的對話」。

他並強調，美方在公開和私下都對所有利益相關方表明，「我們在那些選舉中不會採取立場。我們從頭到尾都特意保持中立」。「現在，我們也表明，我們希望見到一個平穩的交接」。

蘇利文說，他同時也讓王毅清楚知道美國對中國在台海日益增加的軍事活動的關切。

他表示，「總的來說，我們想要見到的是，我認為全世界也是如此，跨台灣海峽的和平穩定，我們也將竭盡所能來支持那個目標」。

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