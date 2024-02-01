大馬柔佛蘇丹就任國家元首 有錢握軍隊不當「魁儡國王」

馬來西亞柔佛蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim Iskandar）在獨特的輪值君主制度下，1月31日宣誓就任最高元首。（法新社）

2024/02/01 00:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞柔佛蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim Iskandar）在獨特的輪值君主制度下，1月31日宣誓就任馬國元首，他是億萬富翁也是該國唯一擁有軍隊的州統治者，上個月還曾說不想當「魁儡國王」。

綜合外媒報導，不同於世襲君主制，馬來西亞以選舉方式產生出「最高元首」（Yang Di-Pertuan Agong），從9個世襲統治者（馬國13個州屬中，9個擁有君主的州屬）選出國家元首，任期5年，但不得連任。

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65歲的柔佛蘇丹依布拉欣週三在國家皇宮宣誓就職，最高元首為儀式性角色，行政權歸屬總理和議會，但近年來，由於馬國政局動盪，其政治影響力不斷增強，前任元首即曾干預決定誰成為總理。

蘇丹依布拉欣表示，他將保持親力親為的態度，上月接受採訪時曾說，他不想作為「傀儡國王」浪費五年任期，而是將專注於打擊腐敗和深化國家團結。

蘇丹依布拉欣是馬國億萬富翁，商業帝國涵蓋房地產、電信和發電廠，他也毫不掩飾自己財力雄厚，週三一早，他搭乘全球限量的勞斯萊斯幻影VI（Phantom VI）、私人飛機波音737，從柔佛飛到吉隆坡就職。

另外，柔佛蘇丹是9名蘇丹當中，唯一握有私人軍隊的州統治者，名為「柔佛御林軍」，這是19世紀與英國達成的協議。

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