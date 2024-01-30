美國將展開強力反制？ 美退將：美軍死亡踩到拜登紅線

官員指出，美國對於此次駐約旦美軍遇擊的反應，可能會比之前對伊拉克、敘利亞的報復性打擊更加強力。（路透）

2024/01/30 10:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭遇無人機攻擊，造成3人死亡、40多人受傷，美國政府表示將進行反制行動，官員指出，美國對於此次攻擊的反應，可能會比之前對伊拉克、敘利亞的報復性打擊更加強力；美國退休中將赫特林（Mark Hertling）強調，美國軍人死亡一事，肯定跨越了拜登總統的紅線。

根據美國《CNN》報導，面對駐約旦美軍死亡事件，美國總統拜登承受各方壓力，自從去年10月以來，由伊朗支援的武裝團體針對美國在敘利亞及伊拉克境內的軍事設施發動165次攻擊，造成逾120名美軍受傷，如今又遇到駐約旦美軍遇襲死亡事件，此事件是自從美軍於2021年8月從阿富汗撤離期間13死以來的在中東的最致命事件。

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退休中將赫特林強調，美國軍人死亡一事，肯定跨越了拜登總統的紅線，官員與分析人士都期待美方採取更加強而有力的應對措施，但官員認為美國不太可能在伊朗境內發動攻擊，美國國防部與白宮正在小心應對。美國國務卿布林肯指出，美國的應對措施可以是多層次、分階段進行，並隨著時間持續進行。

一名美國官員表示，美國正在謹慎行事，僅表示受到伊朗支持的伊拉克什葉派武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）似乎支援了這次攻擊。官員強調，直接打擊伊朗是目前最不可能的選項之一，

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