為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國將展開強力反制？ 美退將：美軍死亡踩到拜登紅線

官員指出，美國對於此次駐約旦美軍遇擊的反應，可能會比之前對伊拉克、敘利亞的報復性打擊更加強力。（路透）

官員指出，美國對於此次駐約旦美軍遇擊的反應，可能會比之前對伊拉克、敘利亞的報復性打擊更加強力。（路透）

2024/01/30 10:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭遇無人機攻擊，造成3人死亡、40多人受傷，美國政府表示將進行反制行動，官員指出，美國對於此次攻擊的反應，可能會比之前對伊拉克、敘利亞的報復性打擊更加強力；美國退休中將赫特林（Mark Hertling）強調，美國軍人死亡一事，肯定跨越了拜登總統的紅線。

根據美國《CNN》報導，面對駐約旦美軍死亡事件，美國總統拜登承受各方壓力，自從去年10月以來，由伊朗支援的武裝團體針對美國在敘利亞及伊拉克境內的軍事設施發動165次攻擊，造成逾120名美軍受傷，如今又遇到駐約旦美軍遇襲死亡事件，此事件是自從美軍於2021年8月從阿富汗撤離期間13死以來的在中東的最致命事件。

退休中將赫特林強調，美國軍人死亡一事，肯定跨越了拜登總統的紅線，官員與分析人士都期待美方採取更加強而有力的應對措施，但官員認為美國不太可能在伊朗境內發動攻擊，美國國防部與白宮正在小心應對。美國國務卿布林肯指出，美國的應對措施可以是多層次、分階段進行，並隨著時間持續進行。

一名美國官員表示，美國正在謹慎行事，僅表示受到伊朗支持的伊拉克什葉派武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）似乎支援了這次攻擊。官員強調，直接打擊伊朗是目前最不可能的選項之一，

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
駐約旦美軍如何遇襲？ 美官員：敵機尾隨美國無人機、低空飛近
2024/01/30 08:02

駐約旦美軍如何遇襲？ 美官員：敵機尾隨美國無人機、低空飛近
術後重返五角大廈就碰上美軍遇襲 奧斯汀：將採取行動保衛國家
2024/01/30 07:24

術後重返五角大廈就碰上美軍遇襲 奧斯汀：將採取行動保衛國家

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
駐約旦美軍遇襲3死34傷 伊朗急撇清
2024/01/30 05:30

駐約旦美軍遇襲3死34傷 伊朗急撇清
山雨欲來！ 外媒爆拜登可能採取「2手段」回擊伊朗
2024/01/29 16:56

山雨欲來！ 外媒爆拜登可能採取「2手段」回擊伊朗

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播