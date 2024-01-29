泰勒絲「深偽」不雅照瘋傳 「X」出手封鎖搜索結果

西洋天后泰勒絲的深偽不雅照瘋傳，「X」封鎖用她名字進行搜索的結果。（路透）

2024/01/29 16:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西洋天后泰勒絲（Taylor Swift），遭AI人工智慧合成的「深偽（Deepfake）」不雅照片近來瘋傳，社群平台「X」目前已全面封鎖用她名字進行搜索的結果。

據《BBC》報導，若實際在「X」上搜索泰勒絲的英文姓名「Taylor Swift」，只會顯示「出現了一些錯誤，請嘗試重新載入（Something went wrong. Try reloading）」等文字，不會有相關貼文或照片。

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「X」業務營運主管貝納羅赫（Joe Benarroch）表示，這是以安全為優先考量的臨時行動，目前還不清楚「X」從何時開始封鎖針對泰勒絲的搜索，也不清楚過去是否也曾阻擋對其他公眾人物的搜索。

泰勒絲深偽照片事件驚動美國白宮，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，國會應該要立法解決AI技術在社群媒體上的濫用問題，政界人士也呼籲應將製作深偽照片的行為列入刑事犯罪。

美國目前還沒有聯邦法律禁止分享或製作深偽圖像，只有部分州採取措施來應對相關問題。英國則在2023年修訂《網路安全法案》（Online Safety Act），分享深偽色情內容將觸犯法律。

在「X」上搜索Taylor Swift不會有相關結果。（圖擷自「X」）

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