不能躺平或啃老！ 美國之音：中國中年族群職場困境比青年慘

近兩年，中國中年上班族一旦失業，就面臨很難重新就業的困境，每天出門「假裝上班」的現象屢見不鮮。（歐新社）

2024/01/29 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國經濟狀況委靡不振，青年失業成為外界最關切的問題。與此同時，中國中年族群的失業率雖較青年人低得多，但仍面臨轉職不易的困境，甚至承受「上面老、下有小」的生活壓力，無法選擇「躺平」或「啃老」。

《美國之音》（VOA）28日報導，中國網路上最近一部影片爆紅，內容是一名38歲北京男子被裁員後，面對家庭支出和房租壓力，瞞著家人偷偷送外賣，被妻子發現後崩潰痛哭，訴說找工作的困難，「（人家）要35歲以下的，我38歲……不好找啊」。

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雖然有網友質疑影片造假，但更多人認為影片反映經濟持續下行的環境中，中國中年族群面臨的真實困境。

當所有人都在關注中國高居不下的青年失業率時，中國中年族群的失業率與青年人相比雖然低得多，但他們的情況同樣艱難，甚至更糟，面臨「上有老、下有小」的生活壓力，且不能像年輕人那樣選擇「躺平」或「啃老」。除此之外，他們還遭遇職場的「35歲門檻」歧視。

從事網路投資的張田（化名）受訪表示，他平時都叫車上下班，也常常點外賣。從去年5、6月開始，他觀察到不少叫車司機和外送員都是中年人。與此同時，在廣州和上海等地工作時，他常常看到圖書館等公共場所裡坐滿愁眉苦臉的中年人，「他們刷著手機在找工作」。

去年，「星巴克」被失業的中年男女佔滿成為中國熱門話題，但張田觀察到價位較高的「星巴克」其實沒有這麼多失業的人，「瑞幸」等更便宜的咖啡店或免費的圖書館人更多。他和這些人聊天的時候了解到，他們不敢和家人說，怕家人擔心失去收入來源，所以每天還是照往常出門「上班」。

據報導，中國問答網站「知乎」上曾有人提問「明明失業卻要瞞著家人天天裝作上班的樣子，是什麼體驗？」該則問題瀏覽次數超過500萬，但在被媒體報導後已消失，不過這群人不但沒有消失，反而愈發壯大。

儘管中國生育率下跌，但目前每年仍有約1000萬名大學畢業生加入勞動大軍。中國官媒《新華社》報導，中國2024年的大學應屆畢業生人數將達創紀錄的1179萬人。另外，中國政府推出促進應屆畢業生就業的補貼政策，也鼓勵雇主選擇大學畢業生。

中國招聘網站「智聯招聘」去年5月發布的報告顯示，調查顯示，85％白領上班族認為勞動市場的確存在「35歲門檻」，其中，46.8％認為過了35歲真的很難找工作。

該調查還顯示，網路、金融、文化產業員工更擔憂「35歲門檻」；52.9％的資訊科技（IT）、通訊、電子、網路員工認為過了35歲很難找工作，佔比高於其他行業；緊隨其後的是金融、文化、傳媒、娛樂、運動產業。

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