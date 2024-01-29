有防疫失敗前車之鑑 外媒看衰習近平接管經濟的能力

中國領導人習近平直接接管經濟，國際媒體普遍不看好。 （歐新社）

2024/01/29 11:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去幾年中國A股跌跌不休，令成千上萬股民損失慘重，哀鴻遍野，而中國政府近日推出的所謂救市措施，使國際媒體再度關注中國領導人習近平直接接管經濟的問題，並且普遍不看好習近平有能力翻轉中國低迷的經濟。

根據《美國之音》報導，中國A股過去幾年的下跌和最近的急劇下跌，使許多股民失望甚至絕望。連向來唱好中國的《環球時報》前總編輯胡錫進不久前也坦承，中國股市行情劇烈下跌，自己資產嚴重縮水會讓他感到非常焦慮，甚至要產生「跳樓」的念頭。觀察家指出，A股跌跌不休導致民怨沸騰，顯然令以習近平為首的官員感到不安。

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在過去1週，隨著中國政府將動用2兆元人民幣（約新台幣8.7兆）救市的消息傳出，習近平對中國經濟的直接操控再受國際媒體的關注。自2012年上台以來，習近平已打破中共過去幾十年的慣例，越過國務院總理直接操控防疫、經濟等政府施政。

習近平先前「親自指揮、親自部署」中國的防疫，堅持推行3年清零政策，但北京當局最後卻拒絕公布疫情死亡人數。觀察家認為，中國防疫政策顯然是失敗的，因為習近平的宣傳班子沒有理由隱藏他領導的成功。如今，習近平直接接管中國經濟，國際媒體也普遍不看好。

《華爾街日報》1月23日發表社論，標題是「習近平在中國股市扮演克努特王的角色」。社論說：「在那個虛構的故事中，11世紀的英格蘭國王克努特（Canute）把王位拿到海上以阻擋潮水的上漲。他的目的是向朝臣們表明，他擋不住海潮。在21世紀，中國國家主席習近平顯然認為，他可以掌控中國股市。」

社論說，中國A股的跌勢已持續一段時間，自2021 年1 月以來，滬深300 指數已下跌約42%；香港恆生指數同期下跌約48%，原因包括：房地產業危機持續不斷，中國經濟一直無法從清零政策的衝擊中走出，外國公司把更多生產線遷出中國以避開越來越大的政治風險，中國人口在萎縮等。

社論認為，中港股的跌跌不休與習近平有關：「習近平時不時打擊大型科技等行業，否則這些行業本應成為中國國內股市的頂樑柱。投資人永遠不知道下一家熱門公司何時會受到監管和政治檢查，也不知道哪個高管會失寵並失踪數月或更長時間。對香港剛萌芽的民主和法治的壓制，正在將投資人嚇得撤離香港市場。」

觀察家指出，中國政府的所謂救市並不是要救損失慘重的股民，而是要救習近平所珍視的國有企業，而習近平之所以重視國企，是因為國企是中共政權的提款機。

此外，習近平親自接管經濟，並鍾情於製造業，這種經濟發展策略在英國《經濟學人》雜誌看來也兇多吉少。

《經濟學人》雜誌1月9日發表題為「習近平可能引發另一場貿易戰」的文章。文章說，中國領導人痴迷於鋰離子電池、電動車和太陽能電池板。習近平宣稱，此類技術將成為「經濟的支柱」，他正投入巨資來確保這個目標的實現，這意味著在未來幾年，他的雄心壯志將被全世界所感受到，但這很可能導致貿易戰。

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