1600人擠爆印度神廟 舞台倒塌釀1死17傷

位於印度德里的一間知名神廟於上週六深夜驚傳臨時搭建的舞台倒塌，由於當時正在舉行慶典活動，也造成現場至少1死17傷。圖為示意圖。（歐新社）

2024/01/29 11:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度德里的一間知名神廟於上週六深夜驚傳臨時搭建的舞台倒塌，由於當時正在舉行慶典活動，也造成現場至少1死17傷，後續警方更指出，當時現場聚集約1600人，且活動事先並未取得舉辦許可。

印度知名的卡爾卡吉寺廟（Kalkaji Temple）於上週末舉行夜間覺醒（Jagrata）慶典活動，據指該項印度教儀式透過通宵守夜、唱歌、舞蹈等方式，來表達對神祇的敬拜。

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報導指出，當晚約有1500至1600人擠進空間不大的寺廟，但儀式進行到凌晨零時30分左右，多名興奮的信徒爬上高架平台，平台疑似因無法承受人群重量而倒塌，現場頓時陷入一片混亂，後續傳出造成1名女性傷重死亡，以及17人受傷。

警方指出，該座神廟過去26年都有舉辦這類儀式，這次堪稱是規模最大的一次，也是首次發生死亡意外。會場志工甚至稱聚集了近2000人，遠遠超過了能容納的人數。

這次的活動事先也沒獲得舉辦許可，不過警方有在周圍安排人力維持秩序。有消息指出，警方擬控告主辦方失誤導致他人死亡及危及公眾安全，至於具體事發原因目前仍在調查。

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