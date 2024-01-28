蒙面武裝分子闖土耳其教堂開槍 至少1人喪生
2024/01/28 19:06
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其最大城市伊斯坦堡一座天主教堂今（28）日遭蒙面武裝分子攻擊，據土耳其官員指出，目前確認有1名男子傷重不治，警方已展開調查，試圖將兇手逮捕歸案。
《法新社》報導，土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體上表示，這場攻擊事件大約發生在當地時間上午11點40分（台灣時間下午4點40分），2名蒙面者持槍闖入了位於薩勒耶爾區（Sariyer district）的聖瑪麗德拉佩里斯教堂（Church of St. Mary Draperis, Istanbul）攻擊，造成1名參加教堂儀式的男子喪生。
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耶爾利卡亞接著指出，目前警方已著手調查，試圖將兇手繩之以法，「我們強烈譴責這種卑劣的攻擊。」
Bugün Saat 11.40 sıralarında— Ali Yerlikaya （@AliYerlikaya） January 28, 2024
Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,
ayine katılanlar içinde bulunan C.T.
maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış
ve maalesef hayatını kaybetmiştir.
Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve…