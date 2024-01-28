納粹覬覦的酒窖！巴黎百年餐廳上等酒品離奇失蹤 損失約5100萬！

法國米其林餐廳「銀塔」近日發現數十瓶出產自羅曼尼康帝酒莊的上等葡萄酒失竊。示意圖，與失竊酒品無關。（法新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/01/28 18:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在法國歷史悠久的米其林星級餐廳「銀塔」（La Tour d'Argent），收藏多款價值連城的名酒，二戰時期都沒被德國納粹發現的酒窖，近日卻驚傳有數十瓶上等葡萄酒失蹤，且沒有任何從外部闖入盜竊的痕跡，損失總計約150萬歐元（約新台幣5100萬）。這起事件曝光後，引發許多熱愛犯罪推理者與葡萄酒愛好者熱議。

座落於巴黎第五區的銀塔餐廳，據稱開業於1582年，官方公開的餐廳歷史與王室權貴密切，法王亨利四世（Henry IV）曾是常客，店內餐食頗富盛名，招牌菜為「血鴨」（Canard à la presse），不少美食部落客都大讚該餐廳是到訪巴黎必吃。除了美食，銀塔餐廳另一個知名的就是酒藏，1940年二戰期間，德國納粹佔領該餐廳，當時餐廳的老闆為了不讓珍貴酒藏被德軍奪取，絞盡腦汁隱藏酒窖位置，沒有讓德軍發現。

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不過《巴黎人報》（Le Parisien）28日獨家報導指出，二戰期間都沒讓德國納粹拿走任何酒藏的銀塔酒窖，近日卻傳出80瓶由法國勃艮第大區（Burgundy）知名釀酒廠「羅曼尼康帝酒莊」（Romanée Conti）出產的上等葡萄酒失蹤，總記損失約150萬歐元。雖然銀塔酒窖收藏約30萬瓶酒，失竊的酒品對他們而言如同滄海一粟，但因為本週的調查中，警方沒有發現任何從外部闖入盜竊的跡象，因此也不清楚確切的犯罪時間點，引發外界關注，目前全案還在調查中。

據悉，失蹤的酒品為使用來自科多爾省（Côte-d'Or）沃斯恩羅馬內埃村（Vosne-Romanée）栽種的葡萄釀造而成，該村是舉世聞名的頂級葡萄園，早在數百年前的文獻，便有一段對沃斯恩羅馬內埃這樣的評語：「這個村莊沒有平凡的葡萄酒」，更有人大讚此村是「酒神眷顧之地」。而羅曼尼康帝酒莊使用沃斯恩羅馬內埃葡萄所釀造的酒，每年僅發售4000至6000瓶，經常能賣到數萬歐元。

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