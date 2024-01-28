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勁風助陣 華航飛洛杉磯貨機可能「創時速最快紀錄」

華航貨機。示意圖。（資料照）

華航貨機。示意圖。（資料照）

2024/01/28 00:49

〔中央社〕在異常強勁的順風推動下，華航25日由台北飛往洛杉磯，編號CI5116的貨機時速飆到每小時826英哩（約1329.3公里），提早一個多小時抵達目的地，可能打破商業航班飛行的非正式紀錄。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，在聖嬰現象（El Nino）氣候模式下，過去一週高空強風勁吹，除了華航這班25日台北飛洛杉磯的貨機可能寫下歷史紀錄外，25日當天同樣是台北飛洛杉磯的華航CI6客機，時速也達到822英哩。

報導指出，目前並未有商業航機飛行速度的官方紀錄。但據航空新聞網站Simple Flying一篇文章指出，2020年2月，一架在格陵蘭附近飛行的英國航空（British Air）波音747飛機時速達到825英哩，創下紀錄。

報導指出，華航CI5116貨機的巡航速度為時速564英哩，但急流使其速度超過每小時800英哩。這使得這一航班僅用10小時18分鐘就完成7205英哩航線，平均時速達到700英哩，這包括起飛、降落與旅程中所有較慢的時刻。

一般而言，從洛杉磯飛往台北的西向航班平均飛行時間為14小時40分鐘。

在向華航詢問後，華航向中央社表示，華航運用業界頂尖飛行計畫系統與航空氣象系統，參考最新的高空風層資訊擬定每班航機的最適航路，以達節能減碳與用油效率的目標。當日CI5116台北飛往洛杉磯貨機航班，以高效能的777F貨機機型執飛，並依飛行計畫規劃最大順風空層飛往目的地。

華航CI5116貨機只花10小時18分鐘（紅框處）就完成台北飛往洛杉磯7205英哩航線，時速飆到每小時826英哩（約1329.3公里），平均達到700英哩。（擷取自Flightradar24網站）

華航CI5116貨機只花10小時18分鐘（紅框處）就完成台北飛往洛杉磯7205英哩航線，時速飆到每小時826英哩（約1329.3公里），平均達到700英哩。（擷取自Flightradar24網站）

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