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台灣女主管遭美科技公司裁員 錯愕反應全錄下！崩潰直呼：才剛買房

一名台灣女主管發現自己遭Discord裁員後，震驚地摀住嘴巴，錯愕反應全被錄下。（圖擷取自IG/@chloe.shih）

一名台灣女主管發現自己遭Discord裁員後，震驚地摀住嘴巴，錯愕反應全被錄下。（圖擷取自IG/@chloe.shih）

2024/01/25 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年開始沒多久，不少大企業紛紛傳出裁員消息，包跨亞馬遜（Amazon）、Google、Twich等。近日，Discord也宣布大規模裁員，然而，一名台灣女主管發現，自己竟是裁員名單的其中一員後，震驚的摀住嘴巴，錯愕反應全被錄下。

根據外媒報導，美國遊戲通訊軟體Discord宣布大規模裁員，執行長希特倫（Jason Citron）在採訪時表示，公司自2020年以來規模擴大了5倍，但營運效率卻因多項專案同時進行而下降。為了提升組織的靈活度，並改善合作方式，管理團隊決定進行裁員。

來自台灣的克蘿伊（Chloe Shih）在Discord任職兩年，擔任產品部門主管。她表示，先前得知公司將進行「大規模公司重組」，再加上Twitch最近宣布大規模裁員，使她猜測自己可能也無法倖免，因此決定側錄視訊會議的過程。

根據影片顯示，克蘿伊在會議中得知公司將裁員17%的員工，總計170人。隨後，克蘿伊就收到裁員的電子郵件，告知她在Discord的工作即將結束，令她震驚不已，不敢置信地將雙手摀住嘴巴，接著，連連罵出髒話，直呼，「這太瘋狂了，我要怎麼辦？」。

克蘿伊坦言，去年10月才正式搬入新買的房子，沒想到不到2個月就面臨被裁員的慘況。起初，發布這段影片時內心相當掙扎，因為這不是一則好消息，不料，卻引起許多網友共鳴表示，「在這個裁員季，我的影片讓他們感覺沒那麼孤單」。此外，公司會提供被裁員的員工5個月的薪水，同時還有3個月的失業轉職服務。

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