美中情局再發布影片招募俄間諜 克宮一笑置之

美國中央情報局近日再度發布1段俄語影片，試圖說服俄羅斯情報人員換邊站，為華盛頓擔任雙面間諜，克里姆林宮對此表示不以為意。（圖擷自「@CIA」X）

2024/01/25 11:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近日再度發布1段俄語影片，試圖說服俄羅斯情報人員換邊站，為華盛頓擔任雙面間諜，克里姆林宮對此表示不以為意。

根據《路透》報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）2023年7月曾表示，部分俄羅斯人對烏克蘭戰爭的不滿情緒，創造1個招募間諜的罕見機會，中情局不會放過這個良機。

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據中情局在社群平台最近釋出影片，試圖吸引那些愛國的俄羅斯情報人員，稱他們可能因所謂菁英圈子腐敗與俄軍糟糕裝備、補給等因素而感到遭背叛。影片旁白說，「你周圍的人或許不想聽真相，但我們想聽。你並非無能為力。」影片結尾附上與中情局聯繫方式。

公開畫面可見，1名35歲俄軍情報員男演員呈現熱愛俄羅斯、當過傘兵，男主角在影片提到「我有足夠勇氣面對這種背叛？」並意識真正的敵人是俄羅斯內部，即腐敗的領導高層與菁英，又說「最高領導層為宮殿和遊艇出賣國家，然我們的士兵卻啃咬爛掉的馬鈴薯、手持老舊武器開槍。我們的人民被迫行賄才能找到工作。」

這名男主角強調，他的這份愛國心促使他採取行動並與中情局合作。影片最後畫面呈現1名穿著體面的男子透過手機連絡中情局。

1名不願具名中情局官員指出，因為這些俄語招募影片，當局發現有愈來愈多俄羅斯人主動聯繫中情局。與此同時，克里姆林宮拒絕接受各種貪腐指控，並對中情局影片不以為意，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當地時間23日回應，「中情局一直都這樣，他們每年都這樣做」，還笑說「應該要有人告訴中情局，在俄羅斯『VKontakte』比起被禁止的X社群平台更受歡迎」。

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