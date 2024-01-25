美軍驅逐艦護航馬士基商船 擊落兩枚葉門叛軍飛彈

美軍驅逐艦「格雷夫利號」在護送商船時擊落2枚飛彈。圖為「格雷夫利號」。（路透）

2024/01/25 11:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）持續騷擾紅海往來商船，掌管中東美軍的美國中央司令部24日晚間表示，美軍驅逐艦在護送兩艘馬士基（Maersk）商船時，青年運動朝商船發射3枚飛彈，美軍驅逐艦擊落2枚。

綜合外媒報導，兩艘載運美國軍用物資的馬士基商船由美軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）護送，在船隻北行通過曼德海峽時，青年運動朝著懸掛美國國旗、擁有和運營的貨櫃船「馬士基底特律號」（M/V Maersk Detroit）發射了3枚反艦彈道飛彈，1枚飛彈落入海中，另外2枚飛彈被「格雷夫利號」成功攔截並擊落，目前尚無船舶受傷或損壞消息。

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馬士基表示，這兩艘商船都加入了與美國政府簽訂的海事安全計畫（MSP）和志願多式聯運海運協議（VISA），因此這兩艘商船由美國海軍艦艇護送通過海峽。馬士基表示，這些船隻和船員沒有受傷，正在由美國海軍護送返回亞丁灣。

針對此事件，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）認為這顯示青年運動仍打算襲擊商船，這代表美國仍須採取必要措施來保護航運。美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）表示，如果青年運動不收手，美方將繼續採取必要行動。

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