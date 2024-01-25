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小孩子才做選擇？美國總統大選 內華達州初選、黨團會議並行

美國前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利23日在新罕布夏州的共和黨總統候選人黨內初選中，敗給前總統川普，初選選情堪慮。（彭博社）

美國前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利23日在新罕布夏州的共和黨總統候選人黨內初選中，敗給前總統川普，初選選情堪慮。（彭博社）

2024/01/25 00:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人黨內初選迄今已舉行2場，分別是1月15日的愛荷華州黨團會議（caucus）選舉與1月23日的新罕布夏州初選（primary）；前總統川普不但在這2州勝出，還宣稱已拿下尚未投票的內華達州；至於川普目前主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）則看似已放棄內華達州，全力備戰2月24日投票的南卡羅來納州。

為什麼？

這就要從內華達州罕見的雙軌制說起。

根據美國媒體，內華達州照理必須根據2021年的1項法律，舉行由州政府舉辦的總統初選，民主、共和兩黨皆然，投票日為2月6日；但共和黨反對該法，內華達州共和黨黨部在2天後的2月8日自辦黨團會議選舉，並禁止參加州辦初選者，參加黨辦黨團會議選舉－－重點是，只有黨團會議選舉的結果，才能決定內華達州的26張共和黨黨代表票的去向。

而川普與海利在內華達州根本沒有碰頭對戰：川普參加的是共和黨自辦、可分配黨代表票的黨團會議選舉，海利參加的是州政府舉辦、無法分配黨代表票的初選──由於另一名參加黨團會議選舉的主要參選人、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）已宣布退選，川普顯然能在此役中輕鬆過關，所以才會未投票就喊贏。

海利選擇參加內華達州初選，形同放棄該州的26張共和黨黨代表票；她的競選團隊並未解釋為何做出此等選擇，但研判其目的應該是要集中火力於內華達州之後的南卡州初選。海利曾任南卡州州長，內華達州初選結果雖無關黨代表票的分配，但若勝利應有助於提升南卡州的選情。

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